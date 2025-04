A zöld karszalaggal ellátott Tisza-önkéntesek egy kordonnal körülkerített területen sörpadokon ülve nézhetik Magyar Péter beszédét. Korábban itt fogyaszthatták el a kiosztott ételeket is. A beszéd alatt a helyeket itt inkább az időseknek engedték át.

Vannak kordonnal el nem zárt sörpadok is, oda is leülhet, aki akar, de állóhely is maradt azért bőven.