Nyomozás indult a száj- és körömfájás járvánnyal kapcsolatos videók ügyében

A rendőrség nyomozást indított a közösségi médiában vasárnap megjelent, száj- és körömfájás járvánnyal kapcsolatos videók készítésének körülményeiről – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Gál Kristóf hozzátette, a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban bevezetett szabályok betartása „nemcsak a józan ész megkívánta követelmény, hanem ez az alapfeltétele az eredményes védekezésnek”. A szabályok megsértése bűncselekmény is lehet, az elkövetőkkel szemben eljárást indítanak.

Beszélt arról is, hogy a fertőzéssel érintett telepeken a rendőrség munkatársai is jelen vannak, akik a fertőtlenítési eljárások rendjét monitorozzák. Kitért arra is, hogy a nyitva lévő magyar-osztrák határátkelőknél reggel torlódás alakult ki. Arra kérte az útnak indulókat, hogy figyeljék a folyamatosan frissülő információkat a police.hu oldalon. Az osztrák féllel felvették a kapcsolatot a helyzet kezelése érdekében – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón részt vett Nagy István agrárminiszter is, aki megjegyezte, hogy hangsúlyozta, hogy felelősségteljes hozzáállást kér az eredményes védekezés érdekében. A „különböző érdekekből” készített felvételek „súlyos károkat okoznak” – mondta, hozzátéve, hogy egyrészt a telepekre az illetéktelen behatolások járványügyi veszélyt hordoznak, másrészt az ott készült felvételek olyan hatást gyakorolhatnak az emberekre, „amire nincsenek felkészülve”.

Ami Csemeztanya mellett történik, az egy normális biológiai folyamat része, mert az állati tetemek elbomlása során gázok keletkeznek, amiknek távozniuk kell. A tetemek elföldelése speciális szakmai munka, az oszlási folyamatnak megfelelően kerül a tetemekre folyamatosan a földréteg – emelte ki. A végleges, három és fél méter vastag földréteg 10-14 nap alatt alakul ki, a hantolási folyamat akkor fejeződik be – fűzte hozzá.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy nincs újabb kitörés, a betegséggel érintett négy telepből kettőben befejeződött a mentesítési munka, kettőben pedig folyamatban van, a dunakiliti és darnózseli telepeken lévő állatok elföldelésére folyamatban van a terület kijelölése. Nagy István beszélt arról is, hogy az operatív törzs megerősítette a monitoring kutak létesítését Csemeztanyánál.

Az érintett telepeket zár alá vonták, védőzónákat jelöltek ki, ahová a gépjárművekkel csak fertőtlenítés után lehet ki- és behajtani, fertőtlenítő pontokat alakítottak ki a határátkelőknél és Hegyeshalomtól Esztergomig is csak fertőtlenítés után lehet fel- vagy lehajtani az M1-es autópályáról – sorolta a bevezetett intézkedéseket Nagy István.

Hozzátette: a fertőzéssel érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet eljutni, a telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztorokat telepítettek.

Nagy István elmondta, hogy a térségben megkezdődik a beragadt sertésállomány vágóhídi feldolgozása, az operatív törzs a Pápai Hús Kft.-t jelölte ki a feladatra, a szállítások ütemezéséről az érintett gazdálkodókkal egyeztetnek.

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a szigorú járványügyi szabályok betartását a rendőrség segíti. Beszélt arról is, hogy a kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Kiemelte: a mentesítési és felszámolási munkák mellett a vírus terjedésének megakadályozásán van a fő hangsúly.

(MTI)