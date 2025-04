Megvert egy diákot egy kollégiumi nevelőtanár

Egy diákcsíny megtorlásaként megverte az egyik diákját az abaújszántói mezőgazdasági szakképző iskola kollégiumának nevelőtanára – ezt állította az RTL Híradójában a gyermek édesanyja.

A riportban megszólaló anya elárulta, hogy az eset azután történt, hogy a fia tréfából bekente a nevelőtanár szobájának kilincsét borotvahabbal, és a pedagógus belenyúlt a habba.

Az anya elmondása szerint a nevelőtanár dühösen berontott a szobába, az ágyon fekvő diák karját hátracsavarta, rátérdelt a hátára, majd a jobb kezével tenyérrel többször megütötte a fejét.

Az asszony szerint a fiát nagyon megviselték a történtek, éjszakánként nem tud aludni.

Az RTL megkereste az iskola fenntartóját – az Agrárminisztérium annyit elismert, hogy az ominózus esetről több diák is bejelentést tett, és jelezték azt is, hogy a fiúhoz mentőt kellett hívni, egyúttal értesítették a rendőrséget is.

Az iskola belső vizsgálatot indított, a verekedő pedagógust azonnal elbocsátották, valamint új biztonsági protokollt vezettek be a diákok védelmében.

A család beperli a nevelőtanárt, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.