Nyílt utcán verte eszméletlenre a 22 éves párját egy férfi

Brutálisan összeverte a 22 éves élettársát egy férfi az egyik Tolna vármegyei település központjában. A Szekszárdi Járásbíróság egy hónapra elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított 27 éves férfi letartóztatását.

A Tolna Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi hétfőn délelőtt ököllel többször is arcon ütötte, majd a hajánál fogva a földre rántotta, s testszerte kézzel-lábbal tovább bántalmazta a 22 éves élettársát.

Az agresszív férfi az eszméletét elvesztő sértett segítségére siető nőt is megütötte és megrúgta. A férfit testi sértéssel és garázdasággal gyanúsították meg, de vizsgálják a súlyosabb bűncselekmény megvalósulását is. A bíróság elrendelte a többszörösen büntetett előéletű, jelenleg is más büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatását. A végzés nem végleges.