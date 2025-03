VSquare: Európai Nemzetek Közösségére nevezné át az Európai Uniót az MCC

Közös javaslattal állt elő az Európai Unió megreformálására a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és egy lengyel ultrakonzervatív think tank, az Ordo Iuris – tudta meg a VSquare.

A javaslat úgy jutott el az oknyomozó portálhoz, hogy megszerezték egy keddi, zárt körű workshop meghívóját, melyre amerikai és európai konzervatív résztvevőket, köztük a Trump-adminisztráció Európával foglalkozó egykori tisztviselőit invitálják, hogy ott megvitassák az MCC által is jegyzett reformtervezetet. A magyar kormány által bőkezűen támogatott tehetséggondozó és a korábbi lengyel kormánypárthoz, a Jog és Igazságossághoz (PiS) köthető intézet A nagy újraindítás: Égető szükség van drasztikus reformokra (The Great Reset: An Urgent Need for Drastic Reform) címen készített reformtervezetet, melyben azt javasolják, hogy független államok laza szövetségévé alakuljon át az Unió.

Azt szeretnék, hogy

egy technikai jellegű szervvé, egyfajta főtitkársággá fokozzák le az Európai Bizottságot, megfosztva minden politikaformáló képességétől, aminek eredményeképp megszűnnének a kötelezettségszegési eljárások és a Bizottság jogalkotási kezdeményezései is, amelyeket a múltban többször alkalmaztak az Orbán-kormány és a PiS ellen az uniós jogszabályok megsértése miatt.

Az Európai Bíróságot is teljesen eljelentéktelenítenék az által, hogy – a „bírói aktivizmus” és a „nemzeti szuverenitásba” való beavatkozás megakadályozására hivatkozva – korlátoznák a nemzeti jogrendszerek feletti hatáskörét.

Átneveznék az Európai Uniót (EU) Európai Nemzetek Közösségére (ECN).

A jelentés a Trump-adminisztráció legbefolyásosabb agytrösztjének, a Heritage Alapítványnak készült, amely egy „Project 25” nevű, több mint 900 oldalas dokumentumban fejtette ki a szakpolitikai javaslatait a visszatérésére készülő republikánus elnöknek.