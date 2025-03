Mészáros Lőrinc: Büszkék vagyunk arra, hogy a Tokaji borvidék egyik legszebb szállodáját ismét a portfóliónkban tudhatjuk

Sikeres megállapodást követően pénteken adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., amely 100 százalékos tulajdonosa lesz a tarcali Andrássy Kúria & Spa szállodának – közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint új fejezet nyílik a tarcali Andrássy Kúria történetében azzal, hogy a prémium szálloda ismét a Talentis Group Zrt. tulajdonába került, míg az üzemeltetését Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca, a Hunguest Zrt. veszi át. A szálloda korábbi tulajdonosa és üzemeltetője a BDPST Group érdekeltségébe tartozó Témadesign Kft. – tették hozzá.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Tokaji borvidék egyik legszebb szállodáját ismét a portfóliónkban tudhatjuk. Célunk, hogy az exkluzív hotel továbbra is hosszú távon sikeresen működjön, valamint, hogy a jövőben is biztosítsuk a hazai és nemzetközi vendégek magas színvonalú kiszolgálását

– nyilatkozta Mészáros Lőrinc tulajdonos a közlemény szerint.

Az Andrássy Kúria & Spa-nak helyszínt adó barokk stílusú kúria a 18. században épült, hosszú ideig az Andrássy család birtokában állt, 2008-ban nyitotta meg kapuit luxusszállodaként. Azóta is a régió egyik legkiemelkedőbb szálláshelye, amely elegáns környezetben ötvözi a történelmi örökséget a modern vendéglátással. A Hunguest Zrt. számára az Andrássy Kúria újabb mérföldkövet jelent a prémium szállodai szolgáltatások terén.

“A történelmi épületben működő szálloda egyedülálló adottságokkal rendelkezik, és örömmel vállaljuk az üzemeltetését, hogy a vendégek számára felejthetetlen élményeket biztosíthassunk” – mondta Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Zrt. vezérigazgatója.

A szálloda 53 exkluzív szobával és lakosztállyal rendelkezik, ahol a kifinomult elegancia és a korszerű kényelem találkozik. A vendégeket egyedülálló wellnessrészleg várja, ahol barlangfürdő, pezsgőfürdő, beltéri és kültéri medencék, valamint szaunák és különféle spa-szolgáltatások biztosítják a teljes kikapcsolódást.

A szálloda Michelin Guide-ajánlással is büszkélkedhet, elegáns rendezvényhelyszínként is funkcionál, akár 130 fős események, esküvők, családi ünnepségek és üzleti konferenciák lebonyolítására is alkalmas.

A cégcsoport az Andrássy Kúria bevonásával tovább erősíti stratégiai jelenlétét a tokaji borvidéken, ahol a Dereszla Pincészet már évek óta meghatározó szereplője a térségnek díjnyertes tokaji boraival, a Dereszla Bisztró pedig a borászat kiváló minőségű boraihoz illeszkedő, helyi alapanyagokra épülő ételeket kínál, így egyedi gasztronómiai élményt nyújt a látogatóknak – közölték.