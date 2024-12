Ha tudja, kit kell megkérdezni, mikor kell eurót vásárolni, mondja meg nekem is – mondta Orbán az RTL kérdésére. Szerinte a tudás a jegybanknál van, és ezt nem is szabad tőlük elvenni. Azt látja, hogy a dollárárfolyam változása nagyon erős hatással van a forintra, és erre fel kell készülni.

A forint mozgására az eseti tényezők sokkal nagyobb hatással vannak, mint a magyar gazdaság állapota

– tette hozzá. Beszélt arról is, hogy korszakos gazdaságpolitikus távozott a jegybank éléről Matolcsy György személyében, de Varga Mihályt is hasonlónak tartja, és abban bízik, hogy Nagy Márton is ennek megfelelően teljesít majd.

„A vagyonnyilatkozatom nyilvános, a családtagjaim vagyonnyilatkozatára is van törvény, ezt mindig betartottam” – mondta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy a Tisza azt követeli: öt évre visszamenőleg hozza nyilvánosságra a családtagjainak vagyonnyilatkozatát.

Nem tartja dolgának, hogy az ellenzékkel foglalkozzon, de szerinte a kormányzó párt jól van, a kérdés inkább az, mi van az ellenzéki oldalon.