Horthy Miklós vasúti kocsijának 200 milliós felújítását a MÁV pénzéből fizetették ki Lázár Jánosék

Kapcsolódó

Három évtizede temették újra Horthy Miklóst, és az ennek apropójára szervezett kenderesi ünnepségen most egy kormánytag, Lázár János is részt vesz. Riport egy kisváros furcsaságairól, ahol ma is személyes emlékek kötődnek a volt kormányzóhoz, sőt, ahol még a DK-s is azt mondja: Horthy bizony értéket jelent.