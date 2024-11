Népszava: iskolai „vezetői utasítás” a tanulók felekezeti hovatartozásának rögzítésére

A tanulók felekezeti hovatartozásának rögzítésére is van lehetőség az iskolai KRÉTA adminisztrációs rendszerben, és van olyan intézmény, ahol nemrég arra kérték a szülőket, közöljék, milyen vallásúak a gyermekeik – értesült a Népszava. A lap szerint az érintett intézményben egy osztályfőnök üzent a szülőknek: „vezetői utasítást” kaptak, hogy be kell írni a KRÉTA-ba a diákok vallási adatait – azokét is, akik nem járnak hittanra.

Az állami általános iskolákban 2013 szeptemberében vezették be a kötelező hit- és erkölcstan (hittan), valamint az etika-erkölcstan (röviden csak etika) tantárgyakat, a szülőknek ezek közül kell választaniuk, melyikre járjanak gyermekeik heti egy órában. A KRÉTA beállításai között azonban csak később jelent meg a tanulók vallási adataira vonatkozó opció. Emlékezetes: Orbán Viktor miniszterelnök még 2022 decemberében beszélt arról, szerinte az iskolai testnevelés és hittanoktatás két olyan terület a köznevelésben, ahol sikerült előre lépni. Idén szeptemberben pedig arról döntött a kormány: 4,2 milliárd forinttal növeli a hittanoktatás költségvetését.

A Népszava megjegyzi: „Ám az, hogy a diákok vallási hovatartozását rögzítsék az iskolai adminisztrációs rendszerben – illetve hogy a szülőket kötelezzék az adatok megadására –

jogilag is aggályos, hiszen a vallási adatok a hazai és uniós jog szerint is különleges személyes adatnak minősülnek, amelyekre speciális adatkezelési szabályok vonatkoznak.

A köznevelési törvény is rögzíti, milyen tanulói adatokat kell kötelezően nyilvántartaniuk az iskoláknak, ezek között a vallásra vonatkozó adatok nem szerepelnek.

Ezt a Belügyminisztérium is megerősítette. Ezeknek az adatoknak a megadását az állami köznevelési intézmények tanulói, szülői, gondviselői jogszerűen megtagadhatják – írták. Hozzátették: számos egyházi fenntartású intézmény a felvétel feltételeként előírja valamely vallás vagy világnézet elfogadását, ezért van lehetőség a vallási hovatartozás rögzítésére a KRÉTA felületén.