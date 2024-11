Éhbérért dolgoztattak több tucat Romániából hozott munkást egy budapesti hulladékfeldolgozóban, elvették az okmányaikat, putrikban szállásolták el őket

Éhbérért, egészen embertelen körülmények között elszállásolva, egy hulladékfeldolgozó üzemben kényszerített munkára embereket egy nyolcfős banda Budapesten. Az elfogásukban több mint hetven magyar és román rendőr mellett részt vettek a TEK-esek is.

A Román Legfőbb Ügyészség Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság Kovászna Megyei Regionális Irodájától érkezett jelzés a KR NNI Emberkereskedelem Elleni Osztályára arról, hogy látókörükbe került egy román elkövetői kör, amely a gyanú szerint hosszú évek óta Romániából szállít Magyarországra kiszolgáltatott helyzetben lévő férfiakat és nőket, akiket aztán Budapesten egy hulladékválogató üzemben dolgoztatva kizsákmányol, és embertelen körülmények között szállásolja el őket.

A magyar nyomozók már tavaly is segítették különböző információkkal és nyomozati cselekményekkel a Romániában indult nyomozást, azonban a bűncselekmény teljes körű felderítése érdekében ez év elején a hatóságok közös nyomozócsoportot hoztak létre, melynek magyarországi tevékenységét a Fővárosi Főügyészség irányítja.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a nyomozás előrehaladtával egyre több áldozatról szereztek tudomást a hatóságok, és mindinkább körvonalazódott az elkövetők személye, valamint több bizonyíték gyűlt össze a terhükre róható bűncselekménnyel kapcsolatban. A gyanú szerint az egymással többségében vérségi kapcsolatban álló román csoport tagjai leginkább Kovászna megye területén toboroztak embereket magyarországi munkavégzésre.

Több százezer forintos fizetést és jó lakhatást ígértek nekik. Ehhez képest Budapesten általában a hét minden napján dolgoztatták őket, napi 12-18 órában egy olyan hulladékfeldolgozó gyárban, ahol semmilyen védőfelszerelést nem kaptak, átfagyva kellett dolgozniuk, munkaközi szünetekben leülni sem tudtak, csak a munkagépek szalagjaira, és enni is csak azokon lehetett.

A beígért bérüknek vagy csak egy részét kapták meg, vagy teljes egészében elvették tőlük az elkövetők arra hivatkozva, hogy abból fedezik a lakhatásukat és az étkezésüket. Szállást lepusztult állapotban lévő ingatlanokban biztosítottak számukra Budapesten, Szigetszentmiklóson, illetve Halásztelken. Olyan ház, illetve lakrész is akadt, ahol sem víz, sem fűtés, sem szigetelés nem volt. A benti hőmérséklet a kintinek felelt meg.

– közölte a rendőrség.

A koszos, igénytelen szállásokon csak minimális élelmet kaptak a munkások, akiknek elvették az okmányaikat, és nem adták vissza, ezzel is korlátozva az áldozatokat abban, hogy hátrahagyják az őket kizsákmányolókat. A gyárba általában gépkocsikkal szállították őket, és brigádvezető felügyelte munkájukat. Volt olyan is, akit ház körüli munkavégzésre is rákényszerítettek a 12-18 órás gyári munka után. Az őket kizsákmányoló rokonság egymás között cserélgette, adta és vette őket.

A kiszolgáltatott férfiak és nők nagy része rettegett munkaadóitól, akiknek az egyike késeket és kardokat tartott rendszeresen magánál, illetve többen lőfegyvert is láttak nála. Az áldozatok között akadt, akinek sikerült a családtól elszöknie, és feljelentést tett. A román hatóságok így szereztek tudomást a bűncselekményről. Magyar kollégáikkal együtt eddig összesen több mint 30 áldozatot azonosítottak.

Az összehangolt nemzetközi akcióban több mint hetven rendőr csapott le egyszerre különböző helyszíneken. Budapesten, illetve Szigetszentmiklóson és Halásztelken hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. Mivel felmerült a lehetősége annak, hogy az egyik elkövetőnél lőfegyver lehet, ezért az ő elfogását a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hajtotta végre. A nyomozók a kutatásoknál munkaszerződéseket, zálogjegyeket, jelenléti íveket, az áldozatok visszatartott okmányait, mobiltelefonokat, SIM kártyákat, valamint több mint 40 millió forintot foglaltak le, és azokat a gépkocsikat is, amikkel a szállításokat végezték. Ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.

A magyar akcióval párhuzamosan a román rendőrök kutatásokat tartottak az elkövetők három ismert sepsiszentgyörgyi ingatlanjaiban, ahol több millió forintot, illetve arany ékszereket foglaltak le.

Az összehangolt műveletben az NNI nyolc személyt fogott el: öt férfit és három nőt. Köztük apát és fiát, egy házaspárt, illetve testvéreket. Mindegyiküket emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg. Legtöbbjüket több ember sérelmére, rendszeres előny szerzése céljából munkavégzésre megtévesztéssel, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, erőszakkal és fenyegetéssel kényszerítve elkövetett bűncselekménnyel.

A nyomozók mind a nyolc személyt bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság 6 gyanúsított vonatkozásában el is rendelt, 2 főt pedig bűnügyi felügyelet alá helyezett. A közös akció napján és azt követően több mint 30 személyt hallgatott ki tanúként, akiket a hulladékválogató üzemcsarnokban illetve az elkövetők lakcímein vontak intézkedés alá az akció kezdetén, munkavégzés közben.

Számos munkást közülük emberkereskedelem és kényszermunka áldozataként azonosítottak, kiszolgáltatott és sérülékeny élethelyzetük okán többüket kimenekítették az elkövetők által fenntartott kizsákmányoló élethelyzetből és biztosították védett elhelyezésüket. A román és a magyar rendőrök a továbbiakban is együtt dolgoznak az esetleges további áldozatok azonosítása, valamint további vagyonelemek felkutatása érdekében. A közös nyomozócsoport égisze alatt végrehajtott rendőri intézkedéseket az Eurojust előzetes koordinációs ülések megszervezésével és pénzügyi támogatás biztosításával segítette elő.

Ide kattintva arról olvashat, hogy Magyarország kisebb településein a rabszolgatartás olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, kinek hány rabszolgája van. A számuk elérheti a több tízezret is.