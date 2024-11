„Letiltott mindenkit, a rokonok sem látogathatják” – elvágta magát a külvilágtól az eltűnt polgármester, aki egy hónapja kórházban van

Egy hónapja kezelik már a székesfehérvári kórházban az októberben eltűnt, a rendőrség által is keresett, majd pár nappal később megtalált jenői polgármestert, ám Kerekes Ildikó továbbra sem kommunikál a külvilággal, így saját hivatalával sem – értesült a 24.hu több forrásból.

Kerekest most júniusban zsinórban harmadjára választották meg a Fejér vármegyei falu vezetőjének, aki két, hozzá hasonlóan független vetélytársával szemben szerzett 51 százalékot. A választás előtt Kerekes ambiciózus és tervekkel teli interjút adott a vármegyei napilapnak, amelyből látszott: hosszú távra tervez. Ehhez képest ért mindenkit meglepetésként az, ami október elején történt, ugyanis az újból megválasztott polgármestert előbb a rendőrség kereste eltűntként, majd találta meg Szegeden, állítólag egy szállodában, közszereplőhöz „nem méltó” állapotban. Innen Kerekest Székesfehérvárra szállították kórházba, de hogy jelenleg milyen az állapota, egyáltalán milyen tervei vannak, az rejtély, ugyanis a falu vezetője nem kommunikál a külvilággal. Azt is homály fedi mind a mai napig, hogy pontosan mi történt a polgármesterrel, akit a faluban stabil, megbízható személyként ismertek.

Ilyen előzmények után október 10-én Kerekes nem jelent meg a testület alakuló ülésén, emiatt nem is tudtak alpolgármestert sem választani, sőt, bizottságok sem alakulhattak. Az október közepén közölt riportunkban pedig azt mutattuk be: a település lakóit zavarja, sőt, nyomasztja az a helyzet, hogy a polgármesterükről nem tudható semmi, még annyi sem, milyen állapotban van, milyen tervei vannak. A falu saját honlapján október közepén egy közleményt is közzétettek, amelyben némi türelmet kértek a helyiektől abban reménykedve, hogy a helyzet hamarosan megoldódik.

A 24.hu most arról értesült a jenői önkormányzattól, hogy egy hónappal az eltűnés után sem tudnak semmit a polgármesterről, aki továbbra sem kommunikál a hivatallal – hiába ő a településvezető.

Változatlan a helyzet. Csak azt tudom mondani, amit két hete

– mondta a hivatal egyik ügyintézője a 24.hu-nak. A jegyző, Tóth Andrea pedig azt közölte: neki sincs ennél több információja. A kialakult helyzet ellenére azonban – tette hozzá – folyamatos az ügymenet a hivatalban, sőt, törvényes testületi ülés is volt az elmúlt hetekben, amelyet a korelnök képviselő hívott össze. „Nincs olyan döntés, amelyet ne tudnánk meghozni a falu működése szempontjából. Egyedül alpolgármestert nem tudtunk választani, ehhez ugyanis a polgármesterre is szükség lenne.”

Klima István képviselő azt mondta a helyzetről lapunknak:

működni működünk, sőt, most már a hivatal kifizetéseket – azaz béreket, számlákat, illetve más pénzügyi vállalásokat – is tud teljesíteni, lett erre törvényes megoldás.

Októberben ugyanis épp az volt az egyik félelem, hogy az önkormányzat nem tud majd fizetni, utalni, mivel a „kasszakulcs” a polgármesternél van. „A legutóbbi testületi ülésen szétosztottuk a feladatokat, az egyik futó pályázatnál felmerülő kérdéseket is tisztáztuk. Ilyen szempontból tehát azt mondhatom, jó a helyzet, mivel a falu nem látja kárát annak, ami történt. Az persze borzasztó, hogy nem tudunk a polgármesterről semmit, legfeljebb pletykákat hallunk róla. Ameddig ő nem egészséges, addig nem tudunk alpolgármestert jelölni.” A képviselő annyit tud még, hogy a kórházban ápolt Kerekes Ildikó

nem látogatható, letiltott mindenkit, még a közeli hozzátartozóit is. Nekünk pedig nem üzent semmit az elmúlt hetekben.

A képviselő állítását támasztotta alá saját tapasztalatunk is, amikor ellátogattunk a polgármester otthonához, ahol az édesanyja ugyanezt mondta. Klima hozzátette: kértek jogi segítséget a kormányhivataltól, ahol egyelőre úgy látják, a jenői önkormányzat működése törvényes és kielégítő.

Ezúttal is próbáltuk utolérni Kerekes Ildikót telefonon, de az önkormányzat épületénél feltüntetett mobilszámok egyikén sem volt elérhető.

Ha a jelenlegi polgármester tartósan nem kommunikál az önkormányzattal, úgy elvileg két törvényes forgatókönyv képzelhető el. A testület vagy feloszlatja saját magát, és időközi választást írnak ki Jenőn, vagy, amennyiben a polgármester egy éven át nem jelenik meg a testületi üléseken, úgy a törvény értelmében elveszti a tisztségét. Klima István azt mondta a 24.hu-nak: a feloszlatás egyelőre nem merült fel a képviselőkben.

A helyi lakosok véleménye azonban egyértelmű, és egyáltalán nem elégedettek a kialakult helyzettel: