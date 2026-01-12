Biztosdöntés: sokan elkövethetik ezt a hibát a 13. és 14. havi nyugdíjnál

Az MNB legutóbbi inflációs jelentésében úgy kalkulálnak, hogy „jövedelemnövelő kormányzati intézkedések” keretében 2171 milliárd forintot szór a kabinet az emberek közé a választási kampányban.

Ebből 1300 milliárdot azonnal elvásárolhatnak a kedvezményezettek, aminek makrogazdasági szinten jelentős inflációs kockázata lehet.

Minden jel arra mutat, hogy a kampány során 2026 februárjában nemcsak a 13. havi nyugdíj érkezik meg a rendes havi járandóságon felül, hanem elindul a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetése is.

Mivel a 14. havi nyugdíj az első évben még nem egy teljes havi összeget jelent, kihívást jelenthet kiszámítani a pontos összeget – olvasható a pénzügyi portál közleményében.

A kormányzati bejelentések és a 2026-os költségvetési tervezetek alapján a következőkre számíthatunk:

13. havi nyugdíj: A januári, már 3,6 százalékkal megemelt nyugdíj 100 százaléka.

14. havi nyugdíj: 2026-ban a januári nyugdíj 25 százaléka (azaz egyheti összeg).

Ha a 2025 végi átlagnyugdíj 250 000 Ft körül alakul, a 3,6 százalékos januári emelés után a havi járandóság kb. 259 000 forint lesz. Februárban így az alábbi tételek érkezhetnek:

Rendes havi nyugdíj: 259 000 Ft

13. havi nyugdíj: 259 000 Ft

14. havi nyugdíj (25%): 64 750 Ft

Összesen februárban közel 582 750 forint fog érkezni, ha az átlagnyugdíjjal számolunk.Hogyan lehet a legtöbbet kihozni a plusz pénzből? Egy ekkora összeg már komoly mozgásteret ad. A legokosabb pénzügyi lehetőségek a következők.

1. Lekötés a bankban

Ha a pénzre 6-12 hónapon belül szükségünk lehet (például egy tervezett felújítás vagy családi esemény miatt), a banki lekötés a legegyszerűbb.

Bár az éven belüli lekötött betéteknél az 1 százalék alatti éves kamatok a jellemzőek, jelenleg is elérhetők évi 5-10 százalék közötti kamatok is. Ezek a hozamok még a 15 százalék kamatadó és a 13 százalék szocho levonása után is reális nyereséget termelnek. A magasabb kamatok feltétele szinte mindenhol a friss pénz (új forrás) elhelyezése.

MagNet Bank: A Prizma betéttel 3 hónapra kiemelkedő, 6,62 százalékos éves kamat érhető el (min. 500 ezer forint új forrás). 6 hónapra 6,45 százalék, 12 hónapra 4,61 százalék a kamat.

Gránit Bank: A KamatMax betét 6 hónapra 6 százalékot kínál (feltétel a havi 20 ezer forintos kártyás vásárlás). A HozamPáros kombinált befektetésnél a betéti részre 8 százalék kamat jár.

K&H Bank: A Bankváltás Rajt betét 3 hónapos futamidőre 8 százalékos kamatot ad legalább, ha az egyszerűsített bankváltási folyamat keretén belül lezárnod a jelenlegi, más banknál lévő számládat és a K&H-nál nyitsz egy újat.

OTP Bank: A prémium ügyfelek számára elérhető Prémium Forint Betét 6 hónapra 6 százalékos kamatot nyújt új forrásra.

CIB Bank: A 6 hónapos Tandem Megtakarítás alapból 7 százalékot, a Magnifica prémium ügyfeleknek pedig kiemelkedő, 10 százalékos kamatot kínál a betéti részre, a lekötéshez azonban mindkét esetben befektetési alapokat is kell venned a CIB-től.

MBH Bank: Az Akciós 6 Hónapos Prémium Betét kamata 6,50 százalékos, és prémium ügyfelek vagy meghatározott számlacsomaggal rendelkezők számára érhető el.

Trive Bank: az eBetét 6 hónapos futamidőre 6,50 százalékos, 12 hónapos futamidővel pedig 7 százalékos kamat érhető el megújuló lekötés esetén.

2. Befektetés állampapírba

Nyugdíjas befektetésként az állampapír az egyik legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb eszköz.

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP): tipikusan 3–5 éves futamidő, negyedéves kamatfizetéssel, jelenleg sorozattól függően kb. évi 7 százalék körüli fix kamattal érhető el.

Magyar Állampapír Plusz (MÁP+): 5 éves, sávos kamatozású lakossági állampapír. Évente a kamatfizetés utáni néhány napban névértéken, máskor jellemzően 1 százalék levonás mellett vásárolja vissza az állam.

Ha például a plusz 320 000 forintot FixMÁP-ba fektetjük, évi 7%-os kamat mellett 22 400 Ft tiszta hasznot hoz, ami után nem kell adóznod (SZOCHO- és kamatadó-mentes).

3. Egészségpénztár és adóvisszatérítés

A Biztosdöntés.hu szerint az egészségpénztár nyugdíjasoknak is kiváló lehetőség. Ha van bármilyen adóköteles jövedelmed (például ingatlan bérbeadásból vagy munkavégzésből), a befizetéseink után 20% adóvisszatérítést igényelhetünk (évi max. 150 000 forint).

Még ha nincs is SZJA-visszatérítésünk, a pénztári kártyával vásárolt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vagy magánorvosi vizsgálatok költségeit átláthatóan kezelhetjük, és sok helyen azonnali kedvezményt kaphatunk.

4. Hiteltörlesztés vagy előtörlesztés

A 13. és 14. havi nyugdíj kiválóan használható meglévő hitelek törlesztésére vagy előtörlesztésére. Ha van személyi kölcsönünk, hitelkártya‑tartozásunk vagy jelzáloghitelünk, sokszor ez adja a legmagasabb „hozamot”, hiszen a jövőbeni kamatkiadásainkat csökkenti.

Ha a plusz nyugdíjat előtörlesztésre fordítjuk, csökken a fennálló tőketartozás, így a teljes visszafizetendő kamat is mérséklődik.

Ezzel a havi törlesztő is csökkenhet, ami javítja a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutatót (JTM) – ez különösen fontos, mert 2026‑tól szigorodnak a JTM‑szabályok, 800 000 Ft alatti jövedelemnél legfeljebb a bevétel 50%-a mehet hiteltörlesztésre.

Sok hitel‑szerződés lehetővé teszi, hogy évente egyszer egy meghatározott összeghatárig díjmentesen vagy kedvezményes díjjal törlesszünk elő.

Érdemes megnézni a szerződésünket vagy rákérdezni a banknál, mekkora összegig használhatjuk ki az ingyenes előtörlesztési keretet. Ha magasabb kamatozású, régi hitelünk van, az előtörlesztés több tízezer forintot is megspórolhat évente.

5. Hitelkiváltás

Ha régebbi, magas kamatozású hitelünk van, a plusz forrás segíthet a hitelkiváltás elindításában. Egy kedvezőbb, alacsonyabb kamatú hitellel kiválthatjuk a meglévő kölcsönt, így: csökkenhet a havi törlesztőrészleted; csökkenhet a teljes visszafizetendő összeg; egyszerűbbé válhat a pénzügyi helyzetünk (kevesebb hitel, kevesebb adminisztráció).

Nyugdíjasként a hitelfelvételnél a bankok elsősorban:

a rendszeres nyugdíj összegét,

a JTM‑et,

az életkorhoz igazított maximális futamidőt vizsgálják.

Fontos, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj nem számít rendszeres jövedelemnek, ezért önmagában nem javítja a hitelbírálatot; ugyanakkor segíthet a tartozásod csökkentésében vagy a hitelkiváltás járulékos költségeinek fedezésében.

Tartalék váratlan eseményekre

A 13. és 14. havi nyugdíj érkezése ideális alkalom lehet arra, hogy jól elkülönített pénzügyi tartalékot építs ki váratlan helyzetekre. A tartalék célja, hogy egy hirtelen felmerülő kiadás ne borítsa fel a havi költségvetésedet.​

Milyen váratlan kiadásokra érdemes készülni?

Egészségügyi kiadások: váratlan vizsgálatok, magánorvosi ellátás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök.​

Lakással kapcsolatos költségek: kazán‑, bojler‑, fűtés‑, tető‑ vagy nyílászáró‑javítás, beázás, villanyszerelés, nagyobb háztartási gép meghibásodása.​

Családi vészhelyzet: váratlan támogatás gyereknek, unokának, költözés vagy ápolással kapcsolatos költségek.​

A 13. és 14. havi nyugdíj egy részét érdemes elkülönített számlára, „vésztartalékként” tenni, hogy ne keveredjen a mindennapi költésekkel. Ha már van valamennyi tartalékunk, a mostani plusz pénz jó alkalom a biztonsági szint felemelésére.​

Hogyan tartsuk a tartalékot, hogy ne csak „álljon”, hanem dolgozzon is?

Vésztartaléknál fontos, hogy a pénz biztonságban legyen, viszonylag gyorsan hozzáférhető maradjon és közben legalább szerény hozamot termeljen.

Erre jó megoldás lehet: