Havas Henrik elárulta, hogyan tárgyalta ki a havi 4 milliós fizetést a TV2-től

M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorának volt a vendége Havas Henrik. Az újságíróval a podcast nevéhez hűen a pénzről is szó esett, például arról, hogyan keresett a Mokka műsorvezetőjeként havi szinten 4 millió forintot.

A töredékét kapta Liptai Claudia. Szentpéterváron sétáltunk Havasnéval, megcsörrent a telefon. Sváby Andriska, a volt asszisztensem keresett, apjával barátok voltunk. Augusztus volt, szeptember 1-től nekem kell vezetnem a TV2-n a reggeli műsort, egyedül.

Havas elmondta, hogy hajnalban kelt élete nagy részében, ezért már nem akart reggeli műsort vezetni. Ekkor havi 2 milliót ajánlottak neki.

Havi 2 millióért a lábamat nem dugom ki az ágyból. Akkor már nagyban írtam a sikerkönyveimet. Igen, írtam könyvet Molnár Anikóról, Kelemen Annáról, amik százezres nagyságrendben mentek el, engem nem lehetett megfogni havi 2 millióval.

Majd csörgött a telefonja ismét, ekkor a csatorna vezérigazgatója hívta, aki havi 4 milliót ajánlott neki, egy feltétellel: néhány hónapig vezesse 2 millióért, utána feltornásszák 4-re.

Mondtam, figyelj, július-augusztus fizetett szabadság. Azt mondta, ilyen pofátlanságot sosem hallott, hogy munka nélkül 8 millió. És kifizették. Az volt a felvetésük, hogy a TV2-t mindenben veri az RTL.

Arról, hogy a megszerzett vagyonával mit csinált, így beszélt:

A családomra rengeteget költöttem, elég jól fektettem be a pénzem is. Tenerifén van házam, két lakást is eladtam Budapesten: Szabadság-hegyen, Pozsonyi úton. (…) A Zsófi tanulmányaiba fektettem, vettem a gyerekeimnek lakásokat, autókat, mi tudom én…

