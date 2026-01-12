Reviczky Gábor: Kész csoda, hogy nem lettem bűnöző

Novemberben jelent meg Király Levente Felülírt sors című interjúkötete, melyben a szerző Reviczky Gáborral is beszélgetett. A story.hu szemléje szerint a 76 éves színész egyebek mellett arról is beszélt a könyvben, hogy a fiatal évei nem voltak épp zökkenőmentesek.

Parlagon nőttem föl, és kész csoda, hogy nem lettem bűnöző. Négyévesen már egyedül jártam horgászni a bányagödrökbe. Most már merek beszélni róla: annak idején örökös életveszélyben voltunk a haverokkal. Nyolcan voltunk, én utólag csapódtam hozzájuk. Spica, a vezér csak hosszas megfigyelés után választott be a bandába. Eldugott fegyvereink voltak, hadgyakorlatokat tartottunk. Egész gyerekkorunkban gránátokat, föl nem robbant bombákat szedtünk szét

– mesélte.

13 éves korától édesapja egyedül nevelte Reviczkyt, édesanyja ugyanis 37 évesen öngyilkos lett, egy vonat elé ugrott.

Egy kamasz fiú életében rettentően nagy károkat tud okozni egy ilyen súlyos tragédia, kiváltképp a szeretet átadásában, mert nem volt minta, nem volt meg az anyai szeretet, nem kaptam ölelést. Márpedig tudjuk, a szeretet mindenkit valamilyen formában meggyógyít.

A színészt azonban édesanyja elvesztése sem tudta megtörni lelkileg, mindig az osztály központi figurája volt. Emlékei szerint az osztályfőnöke azt mondta neki, egyszer nagy bohóc lesz belőle.

Igen, egyfolytában röhögtek rajtam. Hetedikes koromban játszottunk egy darabot a ballagó nyolcadikosoknak, és kettőnknek, Tudákos Ákosnak és Okos Domokosnak akkora sikere volt ebben a mesében, hogy amikor levonultunk az öltözőbe, rohant utánunk az ügyelő, hogy gyertek vissza, mert egyfolytában tapsol a közönség. Ez az átélt fantasztikus élmény terelt engem a színészet felé.

Azt mondja, ezek a sikerek lendítették át mindig élete nehéz helyzetein, és ez máig nem változott. Egy jó előadás gyógyír a számára, hiszen a játéka idejére egy másik világba kerül, ahol jól érzi magát, miközben a nézőket is szórakoztatja.

Rengeteg betegség stresszből fakad, így kivédhetetlen. De én például sokszor tapasztaltam, hogy vigyáz rám valaki. Ez pedig óriási erőt tud adni az életben.

A könyvben Reviczky arról is szót ejtett, hogy nem egyszer szólt már hozzá autóvezetés közben egy „égi hang”, hogy lassítson le, mert veszély leselkedik rá az úton. Elmondása szerint nagyon súlyos baleseteket úszott meg, nem egyszer épp kanyarban aludt el.

Ami a rákbetegségét illeti, a színész szerint édesanyja elvesztésének máig feldolgozatlan emléke vezethetett ahhoz, hogy megbetegedett.

Tulajdonképpen fel sem fogtam, amikor megtudtam, hogy rákom van. És nem is akármilyen, mert még áttétek is vannak. Tulajdonképpen ezért vállaltam be a kemót is, mert a PET-CT-n derült ki számomra is, hogy itt bizony komoly dolog lesz, és az egy nagyon csúnya halál a csontrák, mivel csontos áttéteim vannak. Vagyis voltak, gondolom én mert a hatodik, rettenetes erős kemó, az szerintem az összes rákos sejtet elpusztította, és még a normál sejtek között is egy kis rendet csinált.

A téma kapcsán Reviczky hozzátette, úgy véli, a gyógyulása nemcsak a műtétnek és az azt követő kezeléseknek volt köszönhető, hanem az égiek is komoly szerepet játszottak a felépülésében.

Kint ültem a teraszon, és éreztem, hogy körülvesz egy nagyon erős energia. Egy nagyon erős sugárzást éreztem magam körül, és egyszer csak átment színbe is. Egy narancsszínű ív vett körül, és tudtam, hogy meg kell köszönnöm. Egyszer csak megszólalt egy hang, hogy »Meggyógyultál!« Teljesen meg voltam döbbenve.

2024 nyarán aztán újra kórházba került a színész: lapunk is megírta, hogy egy fertőző betegség miatt több hetes kezelésre szorult, 23 napig kapott antibiotikumot. Ő azonban ekkor sem esett kétségbe.

Nem törődtem a betegséggel, próbáltam nem tudomást venni róla. Ha ugyanis tudomást veszek róla, akkor nem tudok kigyógyulni belőle. A prosztatarákom mellett négy helyen volt csontrákom. Mégsem merengtem el azon, hogy még korai itthagynom a gyermekeimet, maradnom kell ezen a földön, mert akkor a saját lelkemnek okozok bajt. Még nagyobb problémát teremtek, mint amekkora van. Halmozom a gondokat. Nem szabad! A reményt ölöm meg. Elmondhatom, hogy rajta voltam azon az úton, ami a halálba vezet, és azt kell mondanom, csodálatos érzés volt. Ez egy olyan gyönyörű út, amitől nem kell félni. Nem haltam meg, még itt vagyok!

– jelentette ki.