Kultúra

ICE-ellenes kitűzőt viseltek a sztárok a 2026-os Golden Globe-on

Michael Tran / AFP
24.hu
2026. 01. 12. 08:19
Mark Ruffalo, Wanda Sykes és Ariana Grande is viselte.

Az idei Golden Globe sem zajlott le anélkül, hogy a sztárok ne viseltek volna mintegy állásfoglalásként kitűzőt: ezúttal az ICE (Bevándorlási és Vámhivatal) volt a címzett a Minnesotában történt incidens kapcsán, egyúttal így emlékeztek Renée Macklin Goodra, arra a 37 éves nőre, akit a hatósági intézkedés során megöltek.

Az elegáns ruhákra fehér kitűző került fekete szöveggel, amelyeken a BE GOOD és az ICE-OUT feliratok szerepeltek. Mark Ruffalo, Wanda Sykes és Natasha Lyonne már a vörös szőnyegre is a kitűzővel vonult, míg a később díjazott Jean Smart és Ariana Grande bent tűzték a ruhájukra.

Wanda Sykes a 2026-os Golden Globe-gálán
Michael Tran / AFP Wanda Sykes a 2026-os Golden Globe-gálán.

A kampányt az American Civil Liberties Union (ACLU) kezdeményezte olyan szervezetek támogatásával, mint a Maremoto, a Move On, a National Domestic Workers Alliance és a Working Families Power. A kampány szintén megemlékezett Keith Porterről, akit január elsején lőtt le egy szolgálaton kívüli ICU-ügynök.

Az elmúlt évben a Trump-kormány kiterjesztette a szövetségi hatalmat, hogy megbüntesse és megfélemlítse a közösségeket, gyakran úgy, hogy a bevándorlókat bűnbakká teszi, és a Belbiztonsági Minisztériumot használja fegyverként. Az ICE nem teszi biztonságosabbá közösségeinket. Káoszt hoznak az utcáinkra, a családok, a bevándorlók és az amerikai állampolgárok egyaránt megfizetik az árát

írták közleményükben a szervezők.

