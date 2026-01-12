Szandi Fenyő Miklósról: Hiszem, hogy fel fog gyógyulni, mert ő egy nagyon erős ember, egy örök fiatal

Hétfő délelőtt lapunk is beszámolt arról, hogy hogy Fenyő Miklós kórházba került, tüdőgyulladással.

Sziasztok! Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak

– olvasható a 78 éves előadóművész Facebook-oldalán.

A Blikk a délután folyamán arról írt, hogy információik szerint komoly a baj. Az ügyben Szandit is megszólaltatták, akit Fenyő 1988-ban fedezett fel, és ő indította el az énekesnői pályafutását.

Nagyon aggódom érte, de én hiszem, hogy fel fog gyógyulni, mert ő egy nagyon erős ember, és egy örök fiatal. Nagyon-nagyon szeretem őt, úgyhogy én szívem minden szeretetével szorítok neki, konkrétan amióta megtudtam, nincs perc, hogy ne gondolnék rá

– fogalmazott a lapnak Szandi, aki ennél többet nem szeretett volna elárulni.