fenyő miklósszandi
Élet-Stílus

Szandi Fenyő Miklósról: Hiszem, hogy fel fog gyógyulni, mert ő egy nagyon erős ember, egy örök fiatal

Olajos Piroska és Tulok András / RTL Klub
admin Grósz Petra
2026. 01. 12. 15:18
Olajos Piroska és Tulok András / RTL Klub

Hétfő délelőtt lapunk is beszámolt arról, hogy hogy Fenyő Miklós kórházba került, tüdőgyulladással.

Sziasztok! Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak

– olvasható a 78 éves előadóművész Facebook-oldalán.

A Blikk a délután folyamán arról írt, hogy információik szerint komoly a baj. Az ügyben Szandit is megszólaltatták, akit Fenyő 1988-ban fedezett fel, és ő indította el az énekesnői pályafutását.

Nagyon aggódom érte, de én hiszem, hogy fel fog gyógyulni, mert ő egy nagyon erős ember, és egy örök fiatal. Nagyon-nagyon szeretem őt, úgyhogy én szívem minden szeretetével szorítok neki, konkrétan amióta megtudtam, nincs perc, hogy ne gondolnék rá

fogalmazott a lapnak Szandi, aki ennél többet nem szeretett volna elárulni.

Kapcsolódó
Fenyő Miklós tüdőgyulladással került kórházba
A hivatalos közösségi oldalán kommunikálnak az állapotáról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
Figyelmeztetés jött az MVM-től, ne képedjünk el a gázszámlánk láttán
Megszökött egy gyerek a kórházból, a Népszínház utcában feküdt a hóban, amikor rátaláltak
ICE-ellenes kitűzőt viseltek a sztárok a 2026-os Golden Globe-on
Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik