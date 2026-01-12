Sorkatonaság: 1200 fiatal kapott behívót Horvátországban

Megkezdődött a fiatalok sorkatonai szolgálatra való behívása Horvátországban: január első napjaiban 1200 fiatal kapta meg a behívólevelét a Deutsche Welle szerint. A levélben arról értesítették a sorkötelezetteket, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívják be őket.

Ivan Anusic horvát védelmi miniszter szerint a sorkatonaság visszaállítását „különféle fenyegetések erősödése” indokolta. A miniszter úgy véli, a sorkatonai szolgálat segíthet a fiatal férfiak „rossz szokásainak” megváltoztatásában, és felkészítené őket „bármilyen komoly fenyegetésre”.

Korábban megírtuk, hogy a sorkatonaság visszaállításáról már tavaly októberben döntött a horvát parlament. A szükséges jogszabály simán átment: 84 képviselő szavazott mellette, mindössze 11 ellene. A közvélemény-kutatásokból az is látszik, hogy a sorkatonaság visszaállításának nagy társadalmi támogatottsága van Horvátországban. Tízből hét horvát válaszadó mindenesetre támogatta az elképzelést.

Horvátország döntése a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról egy szélesebb regionális trend része.

A volt jugoszláv tagállamok közül 2020-ban Szlovéniában épp Orbán Viktor magyar miniszterelnök jobboldali szövetségese, Janez Jansa programjába került be a sorkatonaság, igaz, annak visszaállítására 2022-es távozásáig nem került sor.

Szlovénia jelenlegi baloldali kormánya nem támogatta a javaslatot, de az idén márciusban tartandó horvátországi választásokon a jobboldali populista politikus pártja a közvélemény-kutatások szerint ismét esélyesnek mutatkozik. Szerbiában szintén évek óta téma a sorkatonaság visszaállítása.