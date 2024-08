Bús Balázs: Szomorú, hogy 30 ezer választópolgár Fidesz-gyűlöletből egy bűnbandát választott Óbuda élére

Egyetlen járható út van: az alakuló testületi ülésen, ami októberben lesz, fel kell oszlatnia a testületnek önmagát. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni Óbudán.

Erről beszélt az Indexnek Bús Balázs, Óbuda volt polgármestere, miután kiderült, hogy őrizetbe vették Kiss László jelenlegi kerületvezetőt.

A június 9-i választáson a kormánypártok polgármesterjelöltjeként 38,56 százalékot elérve második helyen végző Bús a szerdai fejleményekkel összefüggésben kijelentette: nem lepődött meg.

„A választási kampányban pontosan elmondtuk, hogy kik azok, akik a másik oldalon indulnak. Többször kezdeményeztük a rendkívüli testületi ülés összehívását azért, hogy ezzel a példátlan korrupciós üggyel az óbudaiak szembesüljenek, a kerületvezetés pedig számoljon be arról, hogy mi történt. Ezt egyszer sem tették meg, folyamatosan elszabotálták, hogy számot adjanak arról, mit műveltek az elmúlt öt évben” – fogalmazott.

Az utolsó rendkívüli testületi ülés a választás másnapján volt, amit az a Czeglédy Gergő vezetett le, akit később őrizetbe vettek. Felelősek azok az egyéniben megválasztott képviselők is, akiknek többsége most is a testületben ül, és hallgatásukkal asszisztáltak a korrupciós ügyhöz. Elképesztő és szomorú, hogy 30 ezer óbudai választópolgár Fidesz-gyűlöletből egy bűnbandát választott Óbuda élére