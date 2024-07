Az ügyészség súlyosabb büntetést kér Orosz Bernadett támadójára

A bíróság februárban egy év, tíz hónap börtönbüntetésre ítélte Orosz Bernadett volt párját, amiért a vád szerint öt éve brutálisan megverte. Emellett két korábbi bántalmazásban is bűnösnek mondták ki a volt katonatisztet. Az ügyészség azt akarja elérni, hogy másodfokon életveszélyt okozó testi sértés kísérletéért is ítéljék el.

A brutális bántalmazás 2019-ben történt, amikor a pár egy bujáki honvéd üdülőben vett részt egy rendezvényen. Vacsora után az emeleti szobájukban az ittas férfi egy veszekedés során hosszasan bántalmazta Orosz Bernadettet, aki az arcán és a fején zúzódásos és töréses, nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, ám a támadás erejére, a támadott területekre, valamint a bekövetkezett sérülésekre figyelemmel fennállt a lehetősége az életveszélyes sérülések keletkezésének is.

Orosz Bernadett akkor azt mondta, örül, hogy elítélték volt párját, de súlyosabb büntetésre számított. A végig tagadó támadó és ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen, ahogyan most az ügyészség is, amely azt kéri a Fővárosi Ítélőtáblától, hogy másodfokon életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt is mondják ki bűnösnek a férfit, közölte az RTL Híradó.