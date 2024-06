„Röhög a képembe a fiam gyilkosa! És még szabadon is lehet. Ilyen csak a mesében van!”

Annyit nem mondott a történtek óta, hogy, Jutka néni ne haragudj! Egész éjjel nem aludtam, ő pedig a képembe röhög a folyosón. Röhög a képembe egy gyilkos!

– mondta lapunknak felháborodva a meggyilkolt fiatalember édesanyja a mai előkészítő ülés előtt.

Az emberöléssel vádolt Sz. Eszter Melinda kék farmerban és egy elegáns sötétkék blézerben érkezett Veszprémből a Fővárosi Törvényszékre. A bűnügyi felügyeletben lévő nőt azzal vádolják, hogy tavaly áprilisban szíven szúrta a volt élettársát Budapesten, egy Danubius utcai társasházban. A nő kétéves ikrei is otthon voltak a bűncselekmény elkövetésekor, és a haldokló fiatalember lábánál álltak cumival a szájukban.

Az áldozat anyja lapunknak azt mondta: az arab apától és a magyar anyától született fia nyolc hónapig volt együtt a kétgyermekes anyukával, de aztán a kapcsolat tönkre ment a nő italozása és drogozása miatt. Aztán elővette a táskájából a fiáról készült felvételeket, majd szorosan magához szorította azokat.

Ezek mindig nálam vannak

– mutatta sírva a képeket.

Tőle pár méterre ült a fia exe, aki nem is nézett az áldozat anyjára, testvérére, barátaira. Az emberöléssel vádolt nő ügyvédje azonnal jelezte a tárgyalóban, hogy zárt tárgyalást kér erkölcsi okok miatt, de ezt a bíróság elutasította. Ezt követően az ügyész ismertette a vádiratot. Eszerint Sz. Eszter Melindának kétévesek voltak az előző párkapcsolatából származó ikrei, akik időnként nála tartózkodtak.

A magyar állampolgárságú férfi szeretett volna a nővel végleg közös háztartásban, a gyermekekkel együtt családként élni, és ebbe kezdetben a fiatal anyuka is beleegyezett. Később azonban már elzárkózott ettől, és azt sem engedte meg a férfinek, hogy amikor a gyermekei nála alszanak, akkor hazamenjen az altatásuk előtt.

Amikor pedig a gyermekek napközben is otthon voltak, akkor Islam napközben sem mehetett haza. A pár kapcsolata részben az előbbiek miatt, részben a nő italozásai miatt megromlott, majd szakítottak egymással. Tavaly április 20-án a nőnél voltak a kicsik, de az asszony ennek ellenére nagy mennyiségben ivott bort.

A vádhatóság szerint este felhívta a párját, és közölte vele, hogy összepakolta a személyes cuccait, és felszólította, hogy még aznap vigye el tőle azokat. A nő ekkor is arra kérte a férfit, hogy csak este kilenc után menjen a holmijaiért, amikor a gyerekek már alszanak. A férfi fél órával hamarabb ment, és ezen összevesztek. A nő a konyhában magához vett egy kést, és mellkason szúrta vele a férfit. „Az áldozat felhívta a segélyhívót, és közölte, hogy szíven szúrták, majd összeesett az ajtóban” – közölte az ügyész.

A nő ezt követően a mosogatóba dobta a kést, közben pedig szólongatta az áldozatát, hogy jöjjön be a lakásba. Miután észlelte, hogy a férfi elvesztette az eszméletét, felhívta a barátnőjét és a szomszédját is segítségért, a mentőket viszont nem értesítette. A mentőket végül a ház lakói hívták ki. A mentősök megpróbálták újraéleszteni a férfit, de már nem lehetett megmenteni az életét. Az ügyész a vádirat ismertetése végén tíz év börtönt és tíz év közügyektől eltiltást kért a 36 éves nőre az előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy feltételesen se bocsáthassák szabadlábra.

A 36 éves nő nem ismerte el a bűnösségét, és, ahogy a nyomozati szakban, úgy most sem kívánt vallomást tenni. A személyi körülményeivel kapcsolatban azonban nyilatkozott. A vagyonát firtató kérdésre azt mondta, hogy egy 2021-es, kilencmilliót érő BMW-je van, saját lakása azonban nincs, az anyja lakásában lakik, s abból él, hogy támogatják őt a szülei. Ezt követően a bíró ismertette a nő írásban benyújtott nyilatkozatát.

Sz. Eszter Melinda ebben azt közölte, hogy az érettségi után Amerikában járt főiskolára, ezt követően fogászati asszisztensnek tanult, majd négy évig dolgozott egy óbudai fogorvosnál. 2015-ben ismerkedett meg a korábbi párjával, akivel kisebb megszakításokkal hat évig élt élettársi viszonyban, a kapcsolatukból pedig két gyermek született. Később azonban megromlott a kapcsolatuk és szakítottak. A későbbi, azaz az áldozattal való kapcsolatáról pedig azt mondta, hogy nem igaz az, hogy Islam hozzáköltözött és ő fizette az albérletét.

Nem kívántam a sértettel egy lakásba költözni a gyermekeimmel, és ott egy családként élni, ugyanis több alkalommal is bántalmazott, mind fizikálisan, mind pszichikailag egyaránt

– fogalmazott, hozzátéve, nem az alkoholfogyasztása, hanem a kapcsolatuk megromlása és a bántalmazások miatt szakított tavaly tavasszal a férfivel.

A bűncselekmény előzményeiről azt mondta, hogy az ominózus napon többször is beszélt Islammal, de nem mondta neki, hogy jöjjön el a holmijaiért, sőt, kifejezetten megtiltotta, hogy felmenjen hozzá. Vitatta, hogy aznap délután jelentős mennyiségű bort fogyasztott volna, állítása szerint sokkot kapott a történtek után, és akkor itta a bort. „Nem tudom, hogy miért jött, de mondtam neki, hogy tűnjön el. Nem én, hanem ő rakta zacskóba a ruháit, majd amikor az elsőt kifelé vitte, fellökte az egyik kisfiamat, és engem is. Akkor rákiabáltam, hogy nem normális, és tűnjön már el. Ezt követően visszajött a másik zacskóért, miközben kiabált, hogy kilógatja a gyermekeimet.”

A nő azt állítja, hogy ezt követően többször is arra kérte a férfit, hogy menjen el, de ő ezt nem tette meg. Ezt követően pedig dulakodni kezdtek.

Pont a mosogatónál álltam, és nagyon megijedtem, mert rendkívül agresszív volt, és ekkor kaptam fel a kést. Mondta, hogy kilógatja a gyermekeimet. Nem igaz, hogy rátámadtam Islamra, pont ellenkezőleg történt. Ő szaladt felém, nem pedig én mentem felé. Védekeztem, és gyakorlatilag a kitartott késbe rohant bele rendkívül szerencsétlenül

– állította Sz. Eszter, hozzátéve, ezt követően sokkot kapott, és ijedtében megivott egy üveg bort.

Ezután az áldozat édesanyját hallgatták ki tanúként. Az asszony elmesélte, hogy az ominózus este a fia hozott neki négy díszpárnát, és amikor megkérdezte, honnan vannak, akkor Iszi (így becézték Islamot) azt mondta neki, hogy Eszti küldte. A fia pont a párjával beszélt telefonon, ezért még bele is szólt, hogy megköszönje neki az ajándékot.

Amikor elindult lefelé a lépcsőn, akkor azt mondta, hogy nagyon szeretlek anya. Mondtam neki, hogy én is nagyon szeretlek, és vigyázz magadra kisfiam. Ezt volt az utolsó beszélgetésünk, majd mehettem a temetésére

– mondta zaklatottan, majd zokogni kezdett.

Az asszony elmesélte, hogy a fia nagyon jó és segítőkész gyerek volt, aki soha életében egy korty alkoholt sem ivott. Elmondása szerint nagyon zavarta a fiát, hogy Eszti iszik, mert ilyenkor mindig megváltozott. De a fia még ilyenkor is mindig a védelmébe vette a barátnőjét, mondván, neki egy kicsi is megárt. A megtört anyuka ezt követően többször is újra elsírta magát, majd a nő kirohanásairól beszélt.

Dühkitörései voltak Esztinek. Előfordult, hogy őrjöngött, amiért nem lett terhes. Volt, hogy este tízkor felhívott, hogy felszaladhat-e hozzám, mondtam neki, hogy persze, gyere. Amikor feljött, elkezdett őrjöngeni, hogyha megcsal a fiad, akkor megölöm. Mondtam neki, hogy mondhatsz ilyet, amikor imád téged, és úgy néz rád, mint egy istennőre

– idézte fel az asszony. Hozzátette, soha nem volt téma az, hogy a fia esetleg bántalmazta volna a barátnőjét. Olyannyira nem, hogy egyszer, amikor meglátott egy kék foltot a fiatal nő vállán, ő maga kérdezte meg Esztitől, hogy ugye ez nem Iszi műve volt. A nő pedig azt felelte, hogy a gyerekek apja tette vele, és ott előtte csókolta meg Islamot.

Ezt követően a vádlott szomszédait hallgatták ki tanúként. Egyikük elmesélte, hogy a kiskutyájával volt otthon este kilenc körül, amikor veszekedést hallott. Nagyon megijedt, és mivel rossz érzése volt, felhívta a portaszolgálatot, és megkérte az ott dolgozó férfit, hogy jöjjön fel, mert szerinte ebből baj lesz.

Eszter becsengetett, megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy segíts, segíts. Azt hittem bántják, ezért próbáltam megnyugtatni. Aztán megláttam a két gyereket cumival a szájukban, majd mondtam, hogy szóljon nekik is.

Ekkor meglátta a földön fekvő férfit, fél szemmel azt nézte, hogy megmozdul-e a mellkasa, de az nem modult. Ezt követően érkezett segíteni Eszter barátnője és a portás is, ő pedig bement a lakásába. A barátnő így emlékezett a történtekre:

„Eszter telefonált, hogy baj van. Azt hittem veszekednek, ezért átmentem hozzájuk. Amikor felértem, azt láttam, hogy Iszi a földön fekszik az ajtóban. Próbáltam rajta segíteni, beszéltem hozzá, de már nem hallotta. Kérdeztem Esztit, hogy mi történt, azt mondta, hogy ne kérdezzek ilyet, mert ő nem csinált semmit. Emlékszem, ott állt a két kisfiú a nappaliban, próbáltam beljebb vinni őket a lakásba, de Eszti nem engedte.”

A fiatal lány elmondta még, hogy Eszter alkoholos állapotban volt, őrjöngött és fel-alá járkált. Elmesélte, hogy korábban bébiszitterként dolgozott a fiatal anyukánál, aztán, amikor látta, hogy nem úgy viselkedik, mint korábban, nem ment hozzá többet. Mint mondta, Islam egy nagyon jó lelkű fiatalember volt, aki kifejezetten kerülte a konfliktusokat.

Islam senkinek nem tudott volna ártani. Soha nem fogyasztott alkoholt, és jó volt a viszonyuk Esztivel. Később azonban megromlott a viszonyuk, és Iszi ki akart lépni ebből a kapcsolatból.

– mondta magába roskadva, majd elsírta magát.

A tárgyalás végén Sz. Eszter Melinda ügyvédje indítványozta, hogy enyhébb bűnügyi felügyeletbe helyezzék a házi őrizetben lévő ügyfelét, hogy el tudja vinni a városába a gyerekeit. Az ügyész ezt annyiban támogatta, hogy olyan bűnügyi felügyeletbe helyezzék az anyukát, hogy ne hagyhassa el Veszprém közigazgatási területét. A bíróság helybenhagyta az indítványt, és enyhébb bűnügyi felügyeletbe helyezte a nőt. Ez azt jelenti, hogy az emberöléssel vádolt nő elhagyhatja az otthonát, és Veszprémben szabadon mozoghat.

Ezt nem hiszem el, ilyen csak a mesében van

– mondta összetörve az áldozat anyja, majd a meggyilkolt gyermeke barátaival és a másik fiával együtt elhagyta a bíróság épületét.