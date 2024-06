Sajtóértesülés: Elmarad a magyar EU-elnökség júliusi megnyitója

Időpont-egyeztetési nehézségekre hivatkozva elmarad Magyarország európai uniós elnökségének megnyitója Budapesten – értesült a Szabad Európa.

A lap úgy tudja, hogy miközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és csapata július 4-5-i időpontot szeretett volna a szokásjog szerint tartandó megnyitóhoz, addig a magyar kormány egy héttel később, július 11-én szerette volna megtartani az elnökség eleji egyeztetést a biztosokkal a következő fél évről. Az új időpont szeptember lehet.

A Szabad Európa szerint nagyon ritkán fordul elő, hogy nem a soros EU-elnökség elején tartják meg a találkozót, a több hónapos csúszás pedig még ennél is rendhagyóbb.

Egy másik program is csúszni fog, de erre van kommunikációs magyarázat. Orbán Viktor eredetileg július 17-én mutatta volna be az elnökségi programot az Európai Parlament plenáris ülésén, ám a Szabad Európa szerint valószínűleg ezt is szeptemberre kell halasztani, mert túl sűrű a program. Az EP júliusban két plenáris ülést szokott tartani, de az EP-választás kései időpontja miatt idén csak egyre lesz idő, annak a napirendje pedig már betelt.