Nem lett titkos kilencedik része a Stranger Things záróévadának, de a színészek azért forgattak belőle egy jelenetet az SNL-be

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, and Maya Hawke as Robin Buckley in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025
2026. 01. 19. 10:45
Csaknem tíz év után lezárásához ért a Netflix ikonikus sorozata, a Stranger Things (az utolsó évad kezdetéről itt írtunk). Amerikai idő szerint december 31-én, nálunk január elsején jelent meg a záróévad utolsó, nyolcadik része, amivel azonban sok rajongó nem volt maradéktalanul elégedett.

Annyira, hogy el is terjedt a közösségi médiában egy konteó arról, hogy létezik egy titkos kilencedik rész, ami felülírja majd a fináléban történteket és új lezárást ad a sorozatnak.

Az elsősorban a Tiktokon terjedő elmélet a „Conformity Gate” nevet kapta, és azt állította, hogy a Duffer testvéreknek van még egy utolsó, eddig titokban tartott rész a tarsolyukban, amiből kiderül, hogy a főgonosz, Vecna (Jamie Campbell Bower) valójában nem halt meg, a nyolcadik epizód pedig egy az egyben egy általa generált hallucináció volt csupán. Erre a rajongók számos rejtett bizonyítékot is találtak, ezeket például ebben a videóban szedték össze:

@matcrackz THIS STRANGER THINGS 5 EPISODE 9 CONFORMITY GATE THEORY IS ACTUALLY GETTING CRAZY 😭 #strangerthings #conformitygate #strangerthings5 #netflix #vecna ♬ Suspense, horror, piano and music box – takaya

Egy ideig sem a Netflix, sem az alkotók, Matt és Ross Duffer nem kommentálták hivatalosan az elméletet, a platform közösségi felületein azonban január 8-án egyértelmű üzenet jelent meg:

A Stranger Things összes epizódja elérhető

– írták ki Netflix és a sorozat különböző hivatalos profiljai az Instagramon, TikTokon és az X-en.

Titkos kilencedik rész tehát nem készült, de mivel nemrég épp a sorozatban Mike-ot alakító Finn Wolfhard volt a Saturday Night Live című szkeccsműsor házigazdája, készítettek egy egész Stranger Things videósorozatot. Eéjátszottak például néhány lehetséges spinoff-sorozat ötletével: Steve Harrinton tanáros sorozatot, Nancy Wheeler újságírós-nyomozós szériát kapna, Wolfhard karaktere pedig egy Szex és New York-adaptációban folytathatná.

A Conformity Gate népszerűségén felbuzdulva a titokzatos kilencedik rész is belekerült a műsorba, Wolfhard mellett pedig Caleb McLaughlin és Gaten Matarazzo is beugrottak a műsorba, hogy újra eljátsszák sorozatbeli karaktereiket.

Itt látható a szkeccssorozat:

A komédia és a politika metszéspontjában álló Saturday Night Live hosszú ideje az amerikai szatíra etalonjának számít. Politikai oldaltól függetlenül bárkit célba vesznek, kíméletlenül gúnyt űznek demokratákból és republikánusokból egyaránt. Milliókat szórakoztat Amerikában, miközben kritikus gondolkodásra készteti a nézőket és befolyásolja a politikai diskurzust.

