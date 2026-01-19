Nem lett titkos kilencedik része a Stranger Things záróévadának, de a színészek azért forgattak belőle egy jelenetet az SNL-be

Csaknem tíz év után lezárásához ért a Netflix ikonikus sorozata, a Stranger Things (az utolsó évad kezdetéről itt írtunk). Amerikai idő szerint december 31-én, nálunk január elsején jelent meg a záróévad utolsó, nyolcadik része, amivel azonban sok rajongó nem volt maradéktalanul elégedett.

Annyira, hogy el is terjedt a közösségi médiában egy konteó arról, hogy létezik egy titkos kilencedik rész, ami felülírja majd a fináléban történteket és új lezárást ad a sorozatnak.

Az elsősorban a Tiktokon terjedő elmélet a „Conformity Gate” nevet kapta, és azt állította, hogy a Duffer testvéreknek van még egy utolsó, eddig titokban tartott rész a tarsolyukban, amiből kiderül, hogy a főgonosz, Vecna (Jamie Campbell Bower) valójában nem halt meg, a nyolcadik epizód pedig egy az egyben egy általa generált hallucináció volt csupán. Erre a rajongók számos rejtett bizonyítékot is találtak, ezeket például ebben a videóban szedték össze:

Egy ideig sem a Netflix, sem az alkotók, Matt és Ross Duffer nem kommentálták hivatalosan az elméletet, a platform közösségi felületein azonban január 8-án egyértelmű üzenet jelent meg:

A Stranger Things összes epizódja elérhető

– írták ki Netflix és a sorozat különböző hivatalos profiljai az Instagramon, TikTokon és az X-en.

Titkos kilencedik rész tehát nem készült, de mivel nemrég épp a sorozatban Mike-ot alakító Finn Wolfhard volt a Saturday Night Live című szkeccsműsor házigazdája, készítettek egy egész Stranger Things videósorozatot. Eéjátszottak például néhány lehetséges spinoff-sorozat ötletével: Steve Harrinton tanáros sorozatot, Nancy Wheeler újságírós-nyomozós szériát kapna, Wolfhard karaktere pedig egy Szex és New York-adaptációban folytathatná.

A Conformity Gate népszerűségén felbuzdulva a titokzatos kilencedik rész is belekerült a műsorba, Wolfhard mellett pedig Caleb McLaughlin és Gaten Matarazzo is beugrottak a műsorba, hogy újra eljátsszák sorozatbeli karaktereiket.

Itt látható a szkeccssorozat: