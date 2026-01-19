Akinek van macskája, az tudja, hogy a négylábúak örömmel találnak maguknak fekvőhelyet az emberi test bármelyik részén, ám ennek nem csak a testhőnk az oka – írja a nlc. Amikor a négylábú úgy dönt, hogy ránk fekszik, az többről szól, mint helykeresés – így fejezi ki, hogy bízik bennünk, valamint azt, hogy ragaszkodik és kötődik hozzánk.

Bizalom és biztonság

Bármennyire is úgy tűnhet időnként, a macskák nemcsak a testhőnket használják ki, hanem érzelmi közelséget keresnek. Azáltal, hogy minket választanak, kifejezik, hogy velünk érzik a legerősebb érzelmi kapcsolódást. Mindemellett ilyenkor biztonsági szempontokat is figyelembe vesznek: alvás közben a legvédtelenebbek, azonban rajtunk fekve megteremtik a komfortzónájukat, és annyira biztonságban érzik magukat, hogy könnyebben ellazulnak.

Érzelmi kötődés

Ha rajtunk alszik a macska, az egyfajta megerősítést is jelent: elégedett azzal, amit tőlünk kap, és partnerként tekint ránk a maga univerzumában. A macskák sokkal függetlenebbek, mint a szintén domesztikált kutyák, de ez nem azt jelenti, hogy ne vágynának kapcsolódásra. Amikor ránk fekszenek, az egy erős jele annak, hogy kiválasztottak minket – ami egy rosszul működő házasságnál akár válóok is lehet, mint ahogyan az történt egy indiai párral. Persze a testhő is szerepet játszik: miért feküdne a hideg, kemény padlón, ha a puha, meleg hasunkon is elaludhat?

Tehetünk a bizalomért

Mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy érzelmi kötődést és bizalmat alakítsunk ki a háziállatunkkal. Ha lehet, ne hagyjuk őket napokig magukra egy lakásban, és figyeljünk oda, hogy az igényeikhez igazodó, megfelelő tápot kapjanak. A kommunikációnak ugyancsak meghatározó szerepe van, és a kutatók rájöttek, hogy melyik kifejezés lemásolásával jelezhetjük azt a kedvencünk felé, hogy barátságosak és nyitottak vagyunk, ráadásul a macskák bizonyos szavak felismerésére is képesek.