Osztálytársai is bekapcsolódtak a 18 éves Egressy Mátyás felkutatásába

Továbbra is nagy erőkkel keresik a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást. A 18 éves fiatal felkutatásához sokan már az eltűnése után órákban csatlakoztak. A fiú gimnáziumi osztálytársai közül többen egész éjjel az utcákat rótták – írta a Blikk.

A 18 éves fiúnak azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel a belvárosban, az Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd onnan távozott. Egressy Mátyásról mozgását a térfigyelő kamerák felvételei alapján egy ideig rekonstruálni tudták a hatóságok, de azóta sem sikerült őt megtalálni.

Megszólították, de zavart volt a tekintete, és megijedt, mint aki valamilyen drogot fogyasztott, majd elszaladt. Körülbelül öt óráig kerestük a környéken a rendőrökkel együtt, de egyelőre nem találtuk meg. Most próbálunk kutyás kutatást is odaszervezni

– tette hozzá az édesapja a Blikknek.

A hírek szerint Egressy Mátyás keresésébe több százan bekapcsolódtak, és létrehoztak egy Facebook-csoportot is. A fiú barátai és az osztálytársai is egész éjjel a várost kutatták barátjukért.

Akiket én tudok, hogy 200 ember keresi gyakorlatilag, az osztályunkból mindenki keresi, az iskolából nagyon sokan keresik. A kabátját elhagyta, szóval egy negyedcipzáras fekete pulóver van rajta, fekete nadrág és egy fekete Adidas Campus cipő

– mondta Pumb Adél, Mátyás osztálytársa a Tényeknek.

A hatóságok a főváros több pontján helyeztek már ki fotókat, és a keresőcsapatok is folyamatosan dolgoznak.