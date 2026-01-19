Nagyvilág
Vonatkatasztrófa Spanyolországban: fotókon a 39 áldozatot követelő tragédia helyszíne
MTI / EPA / EFE / Salas
Mentőautók a vonatbaleset helyszínén a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességű vonat kisiklott 2026. január 18-án.
MTI / EPA / EFE / Salas
Mentőautók a vonatbaleset helyszínén a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességű vonat kisiklott 2026. január 18-án.
Vonatkatasztrófa Spanyolországban: fotókon a 39 áldozatot követelő tragédia helyszíne
39 ember vesztette életét vasárnap abban a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat siklott ki a dél-spanyolországi Córdoba közelében. A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak, és ráborultak a mellette futó másik vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett szemből, és belerohant a fekvő kocsikba. A két vonaton összesen 484-en utaztak.
