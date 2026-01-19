Trump miatt zuhanással kezdte a hetet német autóipar és ez Magyarországnak is nagyon fájhat

Nagyot zuhantak az európai autógyártók részvényei, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg az Európai Uniót a Grönland körüli politikai feszültség miatt – írja a Bloomberg.

A hétfői kereskedés elején a Mercedes-Benz árfolyama közel 7 százalékot esett Frankfurtban, a BMW 7 százalékkal, a Volkswagen több mint 5 százalékkal gyengült.

A Porsche, amely nem gyárt az Egyesült Államokban, szintén közel 5 százalékos mínuszba került. Más gyártók sem úszták meg a lejtmenetet: a Stellantis, az Aston Martin, valamint a Jaguar Land Rovert birtokló Tata Motors részvényei is jelentősen estek.

A történések a magyar gazdaságot is érzékenyen érinthetik, amely szorosan beágyazódott az európai, elsősorban német autóipari értékláncokba.

A konfliktus hátterében az áll, hogy Trump meg akarja vásárolni Grönlandot Dániától, ezt azonban az érintett országok és az autonóm terület vezetése is elutasítja. Erre az amerikai elnök a hétvégén váratlanul bejelentette, februártól 10 százalékos pótlólagos vámot vetne ki európai importtermékekre, amelyet júniustól 25 százalékra emelne.

A lépés különösen érzékenyen érinti a német autógyártókat, mivel az Egyesült Államok kiemelt piac számukra, és több prémium modell, például a Mercedes S-osztály, importként kerül az amerikai piacra.

Így válaszolna Európa Trumpnak

Válaszul az új vámfenyegetésekre az Európai Unió arról tárgyal, hogy 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vetne ki ellenlépésként vámokat, ha Washington február 1-jén valóban lép. Uniós törvényhozók jelezték azt is, hogy blokkolhatják az EU–USA kereskedelmi megállapodás jóváhagyását.

A Bloomberg Intelligence becslése szerint az új vámok évente mintegy 3 milliárd euróval csökkenthetnék a német, brit és svéd autógyártók működési eredményét.

Az ágazat ráadásul már eddig is nyomás alatt volt: az Egyesült Államok jelenleg 15 százalékos vámot alkalmaz a legtöbb, az EU-ból importált járműre és autóalkatrészre. Trump korábbi vámintézkedései már tavaly is jelentős bizonytalanságot okoztak, és több autógyártó profitfigyelmeztetést volt kénytelen kiadni.