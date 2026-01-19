Szibériai hidegre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Több megyére is figyelmeztetést adott ki az extrém hideg miatt a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hétfőre még csak a két észak-keleti megyére, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplénre, keddre már Heves és Nógrád vármegyére is, szerdára pedig újabb két megyével bővül a kör, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyékkel. Ezeken a helyeken -15 Celsius fok alá csökkenhet a hőmérséklet, de a -20 fok sem zárható ki.

Hétfőn az szinte az egész országon fagypont alatt lesz a csúcshőmérséklet, egyes helyeken érheti csak el a 0 fokot. Többfelé kisüt a nap, egy északnyugat-délkelet tengely mentén – főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain – azonban tartósan borult körzetek is maradhatnak.

Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű. Legfeljebb a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. Késő estére -15 és -4 fok közé hűl le a levegő.

A folytatásban marad a hideg idő, csapadék nem várható.