Dolly falunapi fellépése ellen tiltakoznak az állatvédők

Vonják vissza a Kápolnai Falunapra szóló meghívást, és töröljék annak programjából Dollyt – követelik állatvédő szervezetek Kápolna polgármesterétől.

Kérjük és elvárjuk Kápolna polgármesterétől, hogy ne fizessen közpénzt és ne vállaljon közösséget egy olyan énekessel, aki minden bizonnyal tudott, vélhetően elősegített, és eltitkolt egy brutális horror tanyára emlékeztető szaporító telep működéséről, amelyből vélhetően folyamatos anyagi haszna volt – fogalmazott a heol.hu-nak Kapin Ricsi, a Szurkolók az állatokért mozgalom vezetője, a petíció egyik aláírója. Szerinte botrányos lenne, ha pont egy olyan faluban lépne fel az énekes, ahol egy éppen idén tíz esztendős állatvédő szervezet, a Macskaárvaház Alapítvány működik.

Nemcsak Berecz Kálmánt, Kápolna polgármesterét szólítják fel Dolly bojkottjára, hanem minden olyan koncertrendezőt, aki “fontosnak tartja a törvények tiszteletét, az állatvédelmet és akik közpénzt tennének az énekesnő zsebébe.”

Pénteken derült ki, hogy embertelen körülmények között szaporított kutyákat Dolly menedzsere egy gyöngyösi házban.

Az RTL Híradónak nyilatkozók szerint a portán elhullott állatokat, elhanyagolt, daganatos, vagy épp testükön nyílt sebet viselő kutyákat találtak rengeteg szemét közepette. 25 kutyát mentettek ki, akik mind chippel ellátottak és oltottak voltak.

A nőről kiderült, hogy Dolly Roll énekesének a menedzsere. Dolly maga is megjelent a helyszínen és 9 kutyát magával vitt, a többieket állatvédő egyesületek fogadták be. Az énekesnő az RTL-nek azt mondta, tudta, hogy kutyákat tart a munkatársa, de azt nem, hogy ilyen körülmények között.

Dolly később közleményt adott ki, amiben azt írta, tudott arról, hogy állatokkal, elmondása szerint állatvédelemmel foglalkozik menedzsere, “de fogalmam sem volt a körülményekről, arról, hogy ezt ilyen módon teszi. Mint állatszerető és állatvédő ember, magam is elhatárolódok ettől, sőt a magam módján és lehetőségeihez képest igyekszem segíteni. Ezúton felkérem a zenésztársadalmat, zenész kollégákat, hogy akinek lehetősége van rá, fogadjon be, akár ideiglenesen is egy – egy kutyát, megkönnyítve helyzetüket és segítve nekik. Természetesen megteszem a szükséges lépéseket és a volt munkatárssal kapcsolatunk ezek után nem folytatódhat.”