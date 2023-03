Fürjes Balázs lemondott a miniszterhelyettesi posztjáról, mostantól a brisbane-i olimpia előkészítésére koncentrál, megpályázza a NOB-tagságot

– közölte a Facebookon Fürjes Balázs miniszterelnökségi államtitkár. Azt is leírta, miért:

Több olyan új kihívás is jelentkezik egyszerre életemben, amelyeknek szívesen teszek eleget, ám amelyek sokkal több időráfordítást kívánnak és több külföldi elfoglaltsággal járnak, mint amennyit a nemes, de nagyon kötött, az év nagy részében magyarországi jelenlétet megkívánó miniszterhelyettesi munka lehetővé tesz. E kihívások egy része a magánszektorból érkezik és döntően izgalmas városépítési feladatokban való részvételről szól. A terep nem idegen nekem, harmincéves pályafutásom felét töltöttem a vállalati világban vezetőként és egy nagy nemzetközi ügyvédi irodában – most visszatérek oda, ahol korábban sok mindent tanultam és ahol, mindig csapatjátékosként, másokkal együtt már egyszer sikerült szép eredményeket elérnem.

A kihívások másik része a sport világából talál meg. A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra, hogy pályázzam meg a NOB-tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett – jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged. Ezért döntöttem úgy, hogy már most lemondok a miniszterhelyettesi megbízásról. Irány újra a civil élet, rugalmas munkát fogok vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjak koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is. A döntésemnek természetesen van kockázata, hiszen a pályázatom sikere egyáltalán nem garantált – ám vannak az életben vissza nem térő lehetőségek, feladatok és szolgálatok, amikért érdemes akár nagy kockázatot is vállalni.