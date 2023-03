Titokban találkozott Lázár János és Karácsony Gergely

Tavaly novemberben a nyilvánosság kizárásával találkozott Lázár János építési és közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester – írja a Mandiner. A portál már ma idéz a hetilapban csütörtökön megjelenő Lázár-interjúból, amelyben a tárcavezető kifejti: „Ha van értelmes kezdeményezés Budapesten, rám miniszterként számíthatnak.”

Jártam a főpolgármester úrnál tavaly novemberben, áttekintettük a város és a kormány ügyeit, továbbá azokat az ígéreteket, amelyeket korábban Vitézy Dávid államtitkár vagy minisztertársaim tettek az uniós források felhasználása kapcsán. Ezeket természetesen be fogom tartani

– árulta el a hetilapnak Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter szerint Karácsony Gergellyel azért nem a nyilvánosság előtt találkoztak, mert

nem akartak valamiféle sajtónyilvános „showműsort” rendezni.

Az interjúban szóba került a Lánchíd és a Biodóm ügye is, utóbbiról Lázár megjegyezte: „Szégyen-gyalázatnak tartom, hogy nincs befejezve, ami a főváros sara. Mindenkinek megvan a söprögetnivalója a maga portája előtt, de aprómunkával, szakértők közreműködésével előre tudjuk mozdítani az ügyeket.”

Lázár elmondta, azt próbálták egyeztetni, hogy milyen közös közlekedési projektjeik vannak az Európai Bizottság előtt, és milyen ügyek vannak a tárcánál a beruházásokat illetően. Szerinte normális hangvételű beszélgetés volt, amelynek nyomán kijelöltek egy munkacsoportot, ennek tagjai rendszeresen, két-háromhavonta találkoznak.

Abban vagyok érdekelt, hogy korrekt viszony legyen a fővárossal is. Amit a közlekedés területén ígértünk, be is fogjuk tartani. Ha van értelmes kezdeményezés Budapesten, rám miniszterként számíthatnak, ám világosan kell látni: az olyan presztízstervek, mint a már említett Duna-alagút, a dolgok felháborítóan nagy félreértése, amikor másnak az a problémája az országban, hogy miként jusson el a lakhelyétől harminc kilométerre lévő kórházba, iskolába vagy járási központba