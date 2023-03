Tovább csúsztatja a kormány a svéd és a finn NATO-csatlakozás megszavazását

Vadai Ágnes Dk-s politikus a Facebook oldalán számolt be arról, hogy nemrég levet kaptak Semjén Zsolttól, melyben a miniszterelnök-helyettes arról ír, hogy a már a korábban a Házbizottságban is véglegesített menetrenddel szemben a március 20-i héten mégsem lenne szavazás a svéd és a finn NATO-csatlakozásról. Sőt ülést sem tartana akkor a parlament, hanem a március 27-i héten, illetve a rákövetkező, április 3-i héten lenne ülés és ekkor lehet a zárószavazás is – nyilatkozta Vadai a hvg.hu-nak. A politikus idézte Semjén Zsolt indoklását is arról, miért van szükség újabb halasztásra. A miniszterelnök-helyettes szerint azért, mert

még nem zárultak le az Európai Bizottsággal folyamatban lévő egyeztetések.

Ez az indoklás azért érdekes, mert eddig a kormány kitartott azon álláspontja mellett, hogy a NATO-bővítés ügyét nem köti össze semmilyen, az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalással.

A hvg.hu megjegyzi, maga a parlamenti ülés halasztása is nehezen érthető Semjén indoka alapján, hiszen az Európai Bizottság felé a kormány azt a vállalást tette korábban, hogy az uniós pénzek folyósításához szükséges, például bizonyos jogállamisági garanciákat tartalmazó, még hiányzó törvényeket, jogszabály-módosításokat március 31-ig fogadja el az Országgyűlés.