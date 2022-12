Direkt36: Százmilliós támogatások landoltak Szijjártó egykori csapattárásánál

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyik régi ismerőséről, Benkő Szilárdról írt a Direkt 36. A cikkben végigveszik a miniszter és a sikeres üzletember személyes és munkakapcsolata történetének főbb állomásait. Bemutatják, hogy az az üzletember 2015-ig tartó közigazgatási pályafutása, majd az azt követő üzleti karrierje során milyen támogató attitűdben és konkrét állami támogatásokban részesült – nem függetlenül magas kapcsolatától. A lap számos, a témát érintő kérdésre az üzletember nem kívánt felelni.

Benkő Szilárd amellett, hogy együtt focizott Szijjártó Péterrel a Dunakeszi Kinizsi futsalcsapatában, a férfi politikai karrierje során is végigkísérte Szijjártót, és éveken át volt a legközelebbi munkatársa. Ez egészen 2015 tavaszáig így volt, amikor is Benkő otthagyta az államigazgatást, a külügyminisztérium akkori közleménye szerint azért, hogy a magánszektorban folytassa a karrierjét.

Az oknyomozó csapat szerint azonban Benkőnek ezután sem szakadt meg a kapcsolata az állammal, és konkrétan a Szijjártó által vezetett külüggyel sem. Ennek legfontosabb jelei az alábbiak:

2020-ban az egyik cége, az Eutek Építő Kft. közel 280 millió forint vissza nem térítendő állami forráshoz jutott Szijjártó minisztériumának egyik háttérintézményétől, amelyet egy összegben megkapott. Ezért cserébe összesen négy munkahely megtartását és 560 millió forint összegű beruházást vállalt. Akkori árfolyamon számolva az Eutek az elnyerhető támogatásnak közel a maximumát kapta meg.. Az nem világos, milyen beruházásról volt szó, de a cég csaknem 260 millió forintos profittal zárta az évet. Egy év múlva pedig 750 millió forint osztalék kifizetéséről határozott a társaság.

Benkő 2022-ben egy cégén keresztül 95 százalékos tulajdonosa lett egy évi többmilliárdos bevételű építőipari vállalkozásnak is. A Ver-Bau Kft. egy több évtizede működő vállalkozás, melynek az elmúlt években nagy összegű állami megrendelései voltak, 2020-ban elnyertek például egy 2 milliárdos kórházépítési projektet.

Idén nyáron a korábban a Buddha Bar Hotelt is üzemeltető, kormányközeli arab nagybefektetőktől vásárolt egy ingatlankezelő céget is, így két Andrássy úti ingatlannak is tulajdonosa lett.

Az oknyomozó cikkben azt írják, hogy az 1978-as születésű Benkő Szilárd eredeti végzettsége hangszerkészítő, a kétezres évek legelején még Győrben, a főiskolán oktatott vonós hangszerismeretet, és mint hangszerkészítő mester nyilatkozott díjnyertes hegedűivel kapcsolatban.

2002-ben a Fidelitas győri vezetőjévé választották, nem sokkal később pedig már a szintén a győri Fidelitasból induló Szijjártó Péter sajtótitkára lett. Később a győri önkormányzatnál dolgozott, 2007-ben Borkai Zsolt fideszes polgármester főtanácsadója lett, és ez idő tájt vált a városi kézilabdacsapat elnökségi tagjává is.

Benkőt – mint írják – ekkoriban kezdte támadni a helyi ellenzék egy tanácsadói szerződés miatt, F. Component-99 Kft. nevű cége ugyanis úgy szerződött tanácsadásra a fideszes vezetésű győri önkormányzattal, hogy ő a szerződéskötés idején bent ült a városi önkormányzat egyik bizottságában, és Szijjártó Péter kampányfőnöke is volt.

A kormányváltás után Benkő 2011-ben a Miniszterelnökségre került, ahol egy, a Kormány.hu-ra feltöltött dokumentum szerint havi 885 ezer forintos fizetéssel a szervezési stáb vezető munkatársa lett Szijjártó munkatársaként. Ugyanebben az évben lett – Szijjártóhoz hasonlóan – a Dunakeszi Kinizsi teremfocicsapatának játékosa is.

2012-ben Szijjártóból külügyi államtitkár lett a Miniszterelnökségen, Benkő Szilárd pedig a kabinetfőnöki feladatokat látta el. Benkő külföldi szakmai útjaira is elkísérte főnökét.

A Dunakeszi Kinizsiből és annak környezetéből többen is jutottak pozícióhoz a Miniszterelnökségen, majd pedig a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, Szijjártó közelében. A játékosok mellett a klub korábbi ügyvezetője például előbb a Miniszterelnökségen lett protokollreferens, majd külügyes protokollfőnök.

Amikor 2014-ben Szijjártó ismét feljebb lépett a ranglétrán, és átvette a külügyminiszteri posztot, Benkő változatlan pozícióban, kabinetfőnökként maradt mellette. Mivel azonban, Benkőnek a miniszteri kabinetfőnöki pozíció betöltéséhez nem volt elegendő végzettsége, így hivatalosan a miniszteri kabinet működésének koordinátoraként dolgozott – írják. A Külgazdasági és Külügyminisztérium akkor elismerte, hogy Benkőnek nincs meg a megfelelő végzettsége a pozícióhoz, de arra hivatkozott, hogy a jogszabályok bizonyos feltételek mellett lehetővé teszik a foglalkoztatását. A Vs.hu korábban feltárta, hogy Benkő fizetése ebben a státuszban is megközelítette a 900 ezer forintot, és azt is, hogy szolgálati autóként egy újonnan több mint 17 millió forintba kerülő Mercedes terepjárót használt. A KKM minderre úgy reagált akkor, hogy az autó nem is új, és már több százezer kilométert futott.

Alig néhány hónappal Benkő külügyből való távozása előtt, már 2015 márciusában, az akkor a Fidesz által vezetett VIII. kerületi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának egyik ülésén született egy olyan döntés, ami kedvezett a magánszektorban szárnyait bontogató üzletember érdekeinek. Az önkormányzat két Rákóczi úti ingatlant hirdetett meg eladásra, és a nyertes a Violin-Music Kft. volt, amely akkor Benkőné Sárvári Zsuzsannáé volt, később pedig Benkő Szilárd lett a tulajdonosa. Akkoriban mindkettőjük lakcíme ugyanaz a fertődi ház volt.

Az összesen mintegy 300 négyzetméternyi ingatlanokért 38,3 millió forintot kért az önkormányzat, de azt nem kellett egyből kifizetni: 20 százalékot az adásvételi szerződés megkötésekor kértek el, a maradék mintegy 30 millió forintot elég volt öt év alatt összeszedni. Az Ingatlan.com Direkt36-nak elküldött adatai alapján akkoriban az önkormányzati ingatlanok piaci áron, a VIII. kerület ezen részén külön-külön is többet érhettek 38 millió forintnál.

Az egyik ingatlanban most is hangszerbolt működik, amelyet egy, korábban szintén Benkő Szilárd nevén lévő cég üzemeltet. A cég jelenleg egy Benkőével azonos vezetéknevű nő tulajdona – az üzletben dolgozó alkalmazott azonban nem tudta megmondani, kié a hangszerbolt, az üzletvezető pedig a Direkt36 kérdésére elzárkózott a választól.

Benkő 2015 után egy sor cégben szerzett érdekeltséget: nemcsak hangszerkereskedő, hanem informatikai és vendéglátással foglalkozó cégben is tulajdonrészt vásárolt, és 2018-tól lett tulajdonos az Eutek Építő Kft.-ben is, amellyel a koronavírus-járvány idején, 2020-ban elhozta a 280 milliós támogatást.

A járvány időszaka azonban nem okozott visszaesést a cég bevételeiben, 2021-ben 490 millió forint volt a nyereségük. Ezt az évet követően a profitot jóval meghaladó összeg, 750 millió forint osztalék kifizetéséről határozott a cégvezetés. Ennek mintegy fele a tulajdonrésze alapján Benkőhöz kerülhetett. 2022 eleje óta ő az Eutek kizárólagos tulajdonosa.

A Direkt36 számos kérdést küldött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az Euteknek megítélt támogatással és Benkő Szilárddal kapcsolatban. A minisztérium rövid választ küldött nekik: ebben a Versenyképesség-növelő Támogatási Program sikereiről írnak, szerintük a programnak köszönhetően 270 ezer álláshelyet sikerült megtartani és 12 600 újat teremteni. A Benkő Szilárdra vonatkozó konkrét kérdésekre azonban érdemben nem reagáltak.

Benkő cégei közül egyébként nem a milliárdos árbevételt és több százmilliós profitot elérő Eutek a legjövedelmezőbb. 2022 szeptemberében ugyanis egy szintén frissen vásárolt cégen keresztül 95 százalékos tulajdonosa lett egy 1995 óta működő kecskeméti építőipari cégnek, a Ver-Bau Kft.-nek. Ennek a vállalkozásnak rendre 5 milliárd forint körüli az éves bevétele, sőt 2021-ben ez 10,8 milliárd forintra nőtt. A cég bevételeit jelentősen gyarapítják állami pénzek is, az elmúlt években – még Benkő tulajdonszerzése előtt – sok százmillió forint értékben kaptak közbeszerzési megbízásokat.

A fentebb már említett kórházépítési projekt keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közel 2 milliárd forintért szerződött le a Ver-Bauval, de kaptak parkolóépítési feladatot a kecskeméti önkormányzattól és iparterület-fejlesztési megbízást is a kerekegyházi önkormányzattól. A cég EU-s pályázatokon is többször jutott forrásokhoz, 2020-ban összesen csaknem 100 millió forintot ítéltek oda nekik.

A Direkt36 megkérdezte Benkőt, hogy mennyiért jutott a Ver-Bau Kft. 95 százalékos tulajdonrészéhez, ugyanis korábban nem volt ilyen volumenű cége, így nem világos, hogy milyen forrásból és hogyan jutott hozzá. Benkő azonban erre a kérdésre sem kívánt reagálni.

Az üzletember 2022 nyarán egy cégén keresztül tulajdonos lett a BP5 Ingatlan nevű vállalkozásban is. A BP5 egy közel 500 millió forintnyi vagyonnal rendelkező ingatlanforgalmazó cég. Legalább két – a tulajdoni lapok szerint több százmilliós jelzáloggal terhelt – ingatlant birtokol a cég, mindkettő az Andrássy út egyik legforgalmasabb részén, az Opera közelében van.

Az ingatlanos cég korábban a Mellow Mood-csoporthoz tartozott, amely a magyar szállodaiparban érdekelt vagyonos üzletemberek, Sameer Hamdan és Zuhair Awad érdekeltsége. A két palesztin–jordán származású üzletember 2012-ben a Fidesz-kormánytól a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét is megkapta. Az ő érdekeltségükbe tartozott a Buddha-Bar Hotel, amit 2012-ben maga Orbán Viktor adott át, illetve a Párisi Udvar felújításával kialakított luxusszálloda is, melynek átadója 2019-ben Szijjártó Péter volt. A Mellow Mood-csoport nem reagált az Andrássy úti ingatlanok eladásával és Benkő Szilárddal kapcsolatos megkeresésünkre.