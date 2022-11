Veszprémben fáklyás felvonulást tartottak csütörtökön

Veszprémben csütörtök este nagyjából 6-700 ember tartott tiltakozó, fáklyás felvonulást, a városban október eleje óta ez volt a harmadik nagyszabású demonstráció – közölték a 24.hu-val a szervezők. A felvonulók között voltak diákok, tanárok, szülők, nagyszülők, egyetemi hallgatók és oktatók is. A megmozdulásra e-mailben meghívót küldtek Ovádi Péter országgyűlési képviselőnek, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatójának, Szauer Istvánnak és a Veszprémi Szakképzési Centrum vezetőinek, Kavalecz Gábor főigazgatónak és Pap Máté kancellárnak is. A petíciót hétfőn átadták Porga Gyula polgármesternek is, aki éppen akkor közmeghallgatást tartott.