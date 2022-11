Az uzsorázásra is brüsszelezős választ adott Rétvári Bence

A belügyi államtitkár szerint a kormány mindent megtesz a nyomor, a rendőrség pedig annak vámszedői ellen.

Vadai Ágnes írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszternek arról, milyen lépéseket tesznek a nyomor

vámszedői ellen, A DK politikusa idézte a Népszava cikkét, amely szerint már most is sok áldozata van az uzsorzásnak, de egy szakértő szerint infláció és az energiakrízis miatt egyre többeket fenyegethet a kizsákmányolás veszélye. Csak egy veszélyforrás a sok közül: mivel egyre drágább az élelmiszer, mind többen lesznek, akiknek a hónap végére már nem marad pénzük,

így például kénytelenek uzsoráshoz fordulni. Ez pedig könnyen olyan spirálba ránthatja az érintettet, amelyből nehéz, szinte lehetetlen szabadulni: ha nem tudja megadni a tartozást, kiszolgáltatottá, így kizsákmányolás áldozatává válhat

– idézte az ellenzéki képviselő De Coll Ágnest, a Baptista Szeretetszolgálat Emberkereskedelem Elleni Programjának vezetőjét. A szakértő szerint ez főleg azokat sodorja veszélybe, akik már a krízis előtt is a társadalom peremén egyensúlyoztak. Nekik már a legkisebb lökés is elég, hogy végleg elveszítsék az irányítást életük felett: minél kiszolgáltatottabbak, annál inkább veszélyben forog napi megélhetésük, lakhatásuk, annál könnyebben válhatnak áldozattá. A szakértő néhány hónapja azt mondta, hogy a kisebb településeken a rabszolgatartás olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, kinek hány rabszolgája van.

Rétvári Bence belügyi államtitkár ehhez képest válaszában elég messziről indított, jelezte, hogy az Orbán-kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy

a lehető legnagyobb mértékben megvédje a magyar embereket a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók negatív hatásaitól.

Mint írta, a magyarokat egyedülálló intézkedések – árstopok, kamatstop, átlagfogyasztásig megőrzött rezsicsökkentés – védik, az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló jogszabállyal pedig megteremtették a lehetőséget a jelenséggel szembeni szélesebb körű és hatékonyabb fellépésre. Ennek hatására az uzsora-bűncselekmények száma az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent, a rendőrség a jövőben is minden esetben fel fog lépni az elkövetők ellen.

Az államtitkári választ ugyanakkor árnyalja, hogy éppen néhány napja írtunk arról, a rendőrség tavaly csak három esetben indított eljárást uzsorázás miatt, miközben ugye a törvény szigorúbb lett, a helyszíni tapasztalatok alapján pedig az uzsora mára külön iparággá nőtte ki magát, „finomodott” a formája és annyira beépült a mindennapokba, hogy a falvak túlélési stratégiájának szerves része lett, amit az állam elnéz. A klasszikus uzsorázás áldozatai feladták, már nem hisznek a feljelentésben, ráadásul, ha az uzsorást becsukják, nem lesz, aki pénzt adjon.