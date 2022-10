Átlagosan napi egymillió forintot költ a Fővárosi Állatkert takarmányozásra

Az állatkert bevásárlólistáján naponta nagyjából 350 tétel szerepel, a takarmányozás pedig igencsak költséges, átlagosan napi egymillió forintot költenek erre – derült ki az RTL híradójából. Ennek az is az oka, hogy nagyon sok különleges állat van itt, táplálkozás szempontjából is, és veszélyeztetett fajokkal is foglalkoznak, amelyekből már csak néhány száz, néhány ezer egyed van az egész világon.

Lazac, avokádó, mangó és kókuszdió – a Fővárosi Állatkert konyhája akár egy Michelin-csillagos étterem is lehetne. A riportból kiderült, nagyon sokszor a látogatóktól is azt a visszajelzést kapják, hogy amikor egy szépen előkészített tálat megkap valamelyik állat, azért az embernek is összefut a nyál a szájában.