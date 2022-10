Őrizetben a mindent is vivő kalocsai betörőbanda

Elfogták a rendőrök a kalocsai betörőbanda tagjait. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint külön nyomozócsoport alakult az elkövetők beazonosítása és elfogása érdekében. A rendőrség szerint nem voltak válogatósak a tolvajok: garázs, lakóház, cég telephely és vállalkozás ingatlana is szerepelt listájukon.

A banda tagjai minden olyan tárgyat elvittek, amit úgy gondoltak, hogy el tudnak adni. A kalocsai rendőrök az elemző-értékelő munkát követően célirányosan ellenőrizték a városukat, így október 15-én az egyik betörésnél a csoport egyik tagját el is tudták fogni.

A banda többi tagjának elfogása érdekében több akciót is tartottak az elmúlt napokban a helyi zsaruk, mely során négy férfit vettek őrizetbe. A lopásokkal gyanúsítható személyeknél megtartott házkutatásnál találtak olyan eszközöket is, melyek a bűncselekményekből származnak. Az október 15-én elfogott betörőt már le is tartóztatták, a később elfogottakét pedig kezdeményezték a rendőrök.