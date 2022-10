Brüsszeli hatástanulmány cáfolja az Orbán-kormányt

A szankciók működnek, az orosz gazdaság elszigetelődik.

Bár Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén, és Kötcsén a polgári pikniken is egyértelműen kijelentette, az Oroszország elleni szankciók értelmetlenek, többet ártanak Európának, mint Moszkvának, utóbb mégis nemzeti konzultációt hirdetett. A Szabad Európa brüsszeli tudósítója most ismerteti azt a készülő hatástanulmányt, amely szerint az uniós szankciók Oroszország ellen az Orbán-kormány ezzel ellentétes állításaival ellentétben nagyon is működnek.

Az uniós csúcson az állam- és kormányfőknek bemutatott dokumentum szerint a már bevezetett korlátozások eddig is nagyon hatékonyak voltak, negatív hatásuk idővel nagyobb lesz, mert érinti a költségvetést, a külföldi beruházásokat, az ipari és technológiai bázist.

A jelenlegi adatok azt igazolják, hogy a szankciók nagyon fájnak Putyinnak, számottevően korlátozták politikai, gazdasági mozgásterét,

súlyos pénzügyi válságot és súlyos károkat okozva Oroszország ipari és technológiai képességeiben, a propagandát és a kibereszközöket is beleértve aláásva Moszkva rosszindulatú külföldi tevékenységeit, és nyomás alá helyezve az orosz elitet és az oligarchákat.

A hatástanulmány szerint a szankciók miatt Oroszország gazdasági modellje megváltoztatására kényszerült, „megkísérel az autarkia egy formája felé elmozdulni” (az autarkia az elszigetelődés miatt önellátásra kényszerülő gazdasági modell – a szerk.). Idézik az OECD szeptemberi jelentését, és külön kitérnek rá, hogy a 2022 első hónapjaiban tapasztalt jelentős költségvetési többlet (ami főleg az energiakereskedelmen alapult) júliusra és augusztusra már hiányba fordult, miközben a katonai kiadások nőttek.

Az orosz katonai páncélzat töredezik, mivel a kőolaj- és gázexport az állam bevételeinek több mint a felét teszi ki.

A dokumentum felhívja a figyelmet, hogy 2021-ben az orosz áruforgalomból az EU 35,9 százalékkal vette ki a részét, míg Oroszország az uniós kereskedelem 5,7 százalékát adta.

Azaz Oroszország az EU-nál sokkal jobban ki van téve a kereskedelmi szankciók hatásainak.

Bár bizonyos területeken tudják hazai forrásból pótolni a kieső importot, de a Made in Russia feliratú termékek jellemzően gyengébb minőségűek, drágábbak. Az orosz bankszektor présbe került, a külföldi cégek tömeges exodusa pedig romboló hatású lesz az orosz gazdaságra. A Szabad Európa szerint a hatástanulmány első része után a második (még kidolgozás alatt álló) foglalkozik a szankciók egyes országokra gyakorolt hatásával.