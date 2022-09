Folytatódik a nyíregyházi tiltott állatviadal ügye

Az elítélt férfit eltiltanák az ebtartástól. Élet-halál harcra tréningezett kutyákat.

A 36 éves férfi és társai ellen a Nyíregyházi Járási Ügyészség emelt vádat tavaly decemberben tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás miatt. A férfi 2020 tavaszától tartott, tenyésztett és képzett ki az állatviadalokra kutyákat. Az állatviadalokon harcoló kutyák küzdelmét mindig bíró felügyelte, a harcokról kép- és hangfelvételeket is készítettek a szervezők.

A 2020. november 28-ai viadal előtt a férfi a kutyáját több héten át „edzette” különböző embertelen módszerekkel: állatorvos által nem felügyelt módon gyógyszerezte az állatot, engedetlenség esetén fizikailag bántalmazta, és egy e célra épített speciális futópadon futtatta, nyakán súlyos lánccal vagy nagyméretű, nehéz nyakörvvel.

A nyíregyházi állatviadalon a kutyatulajdonosok megegyeztek, hogy a vesztes állat gazdája 100 ezer forintot fizet a győztesnek. A kutyák közel 20 percen át küzdöttek egymással, a másik gazda állata a közdelem 10. percétől a földön, kimerülten feküdt, majd a harc megszakítása után nem sokkal, súlyos sérülései miatt elpusztult. A vádlott kutyája több hónapnyi szenvedés után halt bele sérüléseibe.

A Nyíregyházi Járásbíróság a kutyatartó férfit szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte, de az ügy polgári úton folytatódik. A férfi nógrádi lakhelyére tekintettel illetékes Nógrád Megyei Főügyészség keresetet nyújtott be a Balassagyarmati Törvényszékhez a férfi ellen azért, hogy az ebtartástól véglegesen tiltsák el, mert cselekménye – ami kutyája halálhoz is vezetett – a jogszabályi előírásokat, és az erkölcsi és társadalmi normákat is súlyosan megsértette.

A nyíregyházi rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonásával ütöttek rajta 2020. november 28-án a tiltott állatviadalon. Huszonöt kutyát foglaltak le.