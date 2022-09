Oktatás közben bontották az azbeszttartalmú tetőt egy gödöllői gimnáziumban

Úgy bontották az azbeszttartalmú tetőt egy gödöllői gimnáziumban, hogy a gyerekek bent ültek az iskolában – tudta meg az Rtl Klub Híradója. Egy szülő arról beszélt, hogy nyár közepe óta dolgoznak a gimnáziumon, és nem érti, miért nem fejezték be a munkálatokat a tanév kezdete előtt. Elmondta, hogy a főépület felett bontják az azbeszttartalmú tetőt, ahol a tantermek is vannak. Ő nem is engedi be az iskolába a gyerekét.

Az építés vezetője ezt elismerte, hogy a pala tartalmaz azbesztet, de szerinte a veszélyes anyag mennyisége minimális volt. A felújítás miatt október közepéig fűtés sem lesz az épületben. Az iskola igazgatója kérte a Belügyminisztériumtól, hogy rendeljen el digitális oktatást, de ezt – a tárca közlése szerint – nem tehették meg. Végül az igazgató saját hatáskörben szünetet rendelt el erre a hétre.

Az iskola fenntartója, a Dunakeszi Tankerületi Központ a híradónak azt válaszolta, hogy a bontást végző cég hatósági engedéllyel szedte fel a tetőborítást. A légtérmérés pedig azt igazolta, hogy a levegőben nem volt egészségkárosító koncentrációjú azbeszt. A felújítást a katasztrófavédelem és a munkaügyi hatóság is vizsgálta, és az oktatási tevékenységre nézve veszélyt nem állapítottak meg.