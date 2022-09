Hirtelen Kormányinfót hirdettek meg szombat délutánra

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő 2022. szeptember 17-én (szombat) 13:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány? címmel

– áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ szombat reggeli közleményében. A szombati időpont szokatlan, ahogy az is, hogy alig néhány órával az esemény előtt jelzik a sajtónak az eseményt. A megjelölt cím sokat nem árul el a Kormányinfó valós céljairól, de van rá esély, hogy az október 1-jén lejáró árstopokról lesz szó, Gulyás Gergely ugyanis a szeptember 8-i kormányinfón azt mondta, hogy a benzin és az élelmiszerek hatósági árával kapcsolatban a kormány a következő két hétben fog döntést hozni. Ugyanakkor a héten érkezett Európai Parlament-jelentés is lehet a téma, melyben kimondták, Magyarország nem demokratikus ország többé. Akárhogy is, az elhangzottakról részletesen beszámolunk majd.