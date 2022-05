Öt évet kapott egy volt békési lelkész, mert tízmilliókat sikkasztott el a társaival

Súlyosabb büntetést kért a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a volt református lelkészre, aki a saját egyházközségét is megkárosította az egyik Békés megyei településen.

Az elsőfokú ítélet szerint az ügy első számú vádlottja 2010. szeptemberétől 2016. augusztusáig a békési település református egyházközségének lelkipásztora volt, s a kezében összpontosultak az egyházközséghez tartozó intézmények, így a szeretetotthon pénzügyei is.

Ebben az időszakban szerződéseket kötött az egyházközség képviseletében az egyik vádlott-társa vállalkozásaival különböző feladatok ellátására, de a tényleges munkát teljesen vagy részben az egyházközség munkatársai végezték el.

A fellebbviteli főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott valótlan tartalmú teljesítési igazolásokat állított ki, amelyek alapján a társa fiktív számlákat nyújtott be az egyházközségnek, amiket a gazdasági vezető befogadott a könyvelésbe és ellenjegyezte a kiegyenlítésüket. A lelkipásztor – az intézményvezető közreműködésével – társadalmi dolgozóként foglalkoztatott több olyan személyt, akik ténylegesen nem dolgoztak a szeretetotthonban, ettől függetlenül felvették a fizetésüket.

A lelkipásztor presbitériumi felhatalmazás nélkül az egyházközség képviseletében egy autót is vásárolt, azt magáncélra használta, a tankolásokat illetve több magáncélú, éttermi étkezést is az egyházközség bankkártyájáról fizetett. Az egyházközség tulajdonában lévő lakásból elköltözésekor számos ingóságot is magával vitt anélkül, hogy elszámolt volna velük.

Az egyházközség több központi költségvetési finanszírozású pályázatot is nyert, de a támogatási összegeket részben a céltól eltérően használták fel. A lelkipásztor a társai közreműködésével az egyházközségnek és a központi költségvetésnek is 68 millió forint millió forint vagyoni hátrányt okozott. A vádlottak tagadták a bűncselekmények elkövetését.

Az elsőfokú bíróság hűtlen kezelés, sikkasztás, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt 5 év végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a lelkipásztort, négy társát rövidebb tartamú felfüggesztett szabadságvesztésre, míg hatodik társukat pénzbüntetésre ítélte. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére súlyosítás érdekében fellebbezett, a vádlottak illetve védőik szintén fellebbezést jelentettek be.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozott, ugyanakkor egyetértett az ügyészi fellebbezéssel abban, hogy a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések aránytalanul enyhék, ezért azok súlyosítása indokolt.