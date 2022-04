Bíróság: folytatólagosan hazudott a Ripost, amikor Juhász Pétert családon belüli erőszakkal vádolták

Pert nyert a bíróságon Juhász Péter, az Együtt volt politikusa kormánypárti Ripost ellen, miután a lap visszatérően arról írt, hogy Juhász bántalmazza, fizikai szabadságától megfosztja és kábító hatású anyagokkal terrorizálja gyermekei édesanyját. Az Orbán Viktor miniszterelnök által – minden más KESMA-termékhez hasonlóan – nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített bulvárlappal szemben csaknem minden pontban a volt ellenzéki politikusnak adott igazat a bíróság.

Az egyetlen kérés, aminek nem adott helyt a bíróság, a cikkek törlése volt, de ezen túl nyilvános elégtételt és 3 millió forint sérelemdíj megfizetését kérte az alperestől az ítélet, miután megállapította az összes közölt tartalom valótlanságát. Erről Juhász ügyvédje Tóth Balázs, a Helsinki Bizottság jogásza beszélt a 444-nek azután, hogy Juhász posztolt az ítéletről a Facebook-oldalán.

Juhász még 2018-as a választási kampányban terjesztett cikkek miatt fordult a bírósághoz. Akkor a Ripostban az alábbi címek jelentek meg:

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel;

Begyógyszerezte, megverte, bezárta három gyermeke anyját a magyar politikus;

Juhász Péter ismét rátámadt gyermekei megvert édesanyjára.

Mint a 444.hu írja, a következő napokban majd hetekben – egészen a választásokig – ezen állítások közül többet megismételtek, és arról is írtak, hogy Juhász verte, érzelmileg zsarolta, fenyegette, elnyomás alatt tartotta gyermekei anyját, akit megpróbált elrabolni is. Egy márciusban írásban azt is állították, hogy Juhászt élettársa bántalmazás miatt beperelte.

A kártérítés megfizetése mellett a Bíróság arra is kötelezte a Ripostot, hogy „a megjelölt cikkekbe ágyazva, azok címe alatt, azok elérhetőségének idejére, de legalább 30 napig, a cikk-címmel azonos betűmérettel, betűszínnel és betűtípussal írt közleményében «Bocsánatkérés Juhász Péterre vonatkozó valótlanságok miatt» címmel kérjen bocsánatot a Felperestől, amiatt, hogy cikkeiben valótlanul állította és híresztelte, hogy Juhász Péter hozzátartozóját bántalmazta, megverte, egy lakásba zárta és begyógyszerezte és ezzel megsértette jóhírnévhez és magánélet tiszteletben tartásához való jogát.”

A bíróság helyt adott annak a kérésnek is, hogy a Ripost honlapján 15 napon belül reggel 8 és 10 óra között tegye közzé a jogerős ítélet rendelkező részét azzal együtt, hogy valótlan tények alapján állították be erőszakosnak Juhászt.