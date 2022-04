Szél Bernadett kikapott, de Budaörs gyógyír lehet a sebekre

Négy éve irtó szoros eredményt hozott a budakeszi központú, ám Budaörsöt is magában foglaló Pest megyei 2. választókörzet. Akkor Csenger-Zalán Zsoltot indította a Fidesz (akit azóta elküldtek nagykövetnek Ausztráliába). Csenger-Zalán éppen csak, de nyerni tudott: 30 990 szavazatot kapott, míg az LMP-s Szél Bernadett 30 694-et. Akkor még egy jobbikos jelölt is indult, Császárné Kollár Tímea Annamária 5923 voksot szerzett, így négy évvel később a már egyesült ellenzék úgy volt vele, ezt a körzetet ildomos hozni. Még úgy is, hogy a külügyből hozott Menczer Tamás lett Szél ellenfele, aki abszolút a térségben kompatibilis megszólalásokkal nyomta végig a kampányt.

A már-már Szél biztos körzetének elkönyvelt Pest megyei kettes (is) aztán nagy bukás lett az ellenzéknek, Menczer plusz majdnem háromezer voksot szerzett Csenger-Zalánhoz képest, 33 615 szavazatot kapott. Bár Szél is növelni tudta szavazói számát, 31 217 voksa azonban nem volt elég (vélhetően a jobbikos Császárné szavazóinak nagy része nem szavazott rá). Ami még érdekesség mindezen felül, hogy a stabilan liberális Budaörs, ahol az ex-SZDSZ-es Wittinghoff Tamás és civil szervezete tarolni szokott az önkormányzati választásokon, Szél mellett szavazott.

A Budaörsi Napló helyi lap össze is szedte, és kimásolta a valasztas.hu-ról az összes helyi szavazókör eredményét. Menczer pár körzetben ugyan szorossá tette a versenyt, de Szél sok helyen 50 százalék felett, sőt két szavazókörben a 60 százalékot is megközelítve nyert. Ettől még persze a tény tény marad: Pest megye 2. marad fideszes, ahogy 2010 óta folyamatosan.