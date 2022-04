Nemzetközi sajtó: Orbán győzelmi beszédében „ellenfelének” nevezte Zelenszkijt

Természetesen a nemzetközi sajtó is beszámolt a Fidesz elsöprő győzelméről. A BBC arról ír, hogy a „nacionalista” Orbán Viktor győzelmi beszédében „ellenfélnek” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt. A miniszterelnök akkor nevezte meg az ukrán elnököt, amikor arról beszélt, hogy most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeniük. Említette a brüsszeli bürokratákat, a nemzetközi mainstream médiát, végül az ukrán elnököt. A BBC arról is ír, hogy Orbán korábban már „átírta az alkotmányt és a Fidesz-KDNP előnyére változtatta a választási rendszert is”.

A The Guardian is azt emelte ki a Fidesz újabb győzelmén kívül, hogy Orbán „odaszúrt” egyet Zelenszkijnek. A cikk azt is hozzáteszi, hogy Orbán Zelenszkij nevének említése után el is nevette magát.

A CNN is úgy fogalmaz, hogy: „a választási kampányt Moszkva ukrajnai inváziója uralta, emiatt pedig Orbán Putyinnal való kapcsolata górcső alá került”. A CNN is kiemeli, hogy Orbán győzelmi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nevezte az egyik „ellenfélnek”, akit le kellett győznie a kampány során.