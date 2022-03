„Azt kívánom születésnapomra, hogy Putyin takarodjon ki az országomból”

Bár a helyiek szerint hétfőre csökkent valamennyire a magyar-ukrán határon a menekültáradat a hétvégéhez képest, folyamatosan, tömött sorokban gyalogoltak át Ukrajnából a beregsurányi átkelőnél a menekültek. Onnan a folyamatosan köröző falubuszokkal a település központjához szállították őket, ott kaptak ellátást először.

– Innen viszik az önkéntesek különböző ellátóhelyekre. Akinek nincs semmilyen személyi okmánya, azt a tarpai regisztrációs pontra, a többieket a környező településekre vagy akár Budapestre szállítják. Amíg nem jut nekik hely valamelyik járműben, itt melegedhetnek, kapnak enni-inni – magyarázta Gál Szilvia jegyző a 24.hu-nak, hozzátéve, hogy már nemcsak Kárpátaljáról, hanem a távolabbi területekről, például Kijevből is érkeztek menekültek.

Szinte csak nők és gyerekek, illetve idősebb férfiak jöttek, mert a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiakat a háború miatt nem engedik el az ukrán hatóságok. Meg is lepődtünk, amikor egy 40 év körüli férfit is megpillantottunk a menekültek között.

Magyar útlevelem van, és volt benne pecsét is, mert karácsony előtt Magyarországra utaztam. Ha nem pecsételtek volna, akkor biztos nem engedtek volna ki, így is szívóztak egy kicsit velem

– magyarázta a Beregszász melletti Kígyósról származó férfi, akinek a családja Kárpátalján maradt. Ő maga nyolc órát várakozott, míg be tudott jutni az országba, pedig gyalog jött.

Egy elegáns középkorú nő attól tart, hogy hamarosan Kárpátalját is eléri a háború.

– Már lövik Lemberget és Ivano-Frankivszkt is, ezek pedig már közel vannak hozzánk – mondta, hozzáfűzve, hogy mindenképp vissza akar térni Beregszászra. – Március elején lesz a születésnapom, és azt kívánom, hogy addigra Putyin kitakarodjon az országomból – jött dühbe az orosz elnök miatt.

Záhonyban a hétfő esti órákban is több százan tartózkodnak a pályaudvar várótermében, noha aznap már nem ment több vonat Budapestre. Vannak, akik inkább a város iskolájában kialakított átmeneti szálláson töltötték az éjszakát. – Az ide érkezőknek először Covid-teszten kell átesniük, majd teljes ellátásban részesülhetnek, zuhanyozhatnak és tisztálkodhatnak is, kialakítottunk baba-mama szobát is – mesélték a segítők, akik igen kemény sorsokkal találkozhattak az elmúlt napokban. – Egy anya a négyhetes újszülöttjével az oroszok által ostromlott Kijevből érkezett meg kétnapos vezetés után. Ekkor mi is majdnem elsírtuk magunkat. Szerencsére itt már mindenki biztonságban van – tették hozzá.