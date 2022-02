ATV: Kiszállt a kampány nyilvános részéből Király Júlia

Személyes okból visszalépett a nyilvános szereplésektől Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt gazdaságpolitikai tanácsadója, Király Júlia közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke – tudta meg az ATV. Az erről szóló cikkükben azt írják: Király Júlia hétfőn kora délután írt levelet Márki-Zay Péternek és a hatpárti ellenzék gazdaságpolitikai döntéshozóinak, és ebben bejelentette, hogy a továbbiakban a nyilvánosság előtt nem képviseli az egyesült ellenzéket.

Ezt a közgazdász a lap értesülése szerint azzal indokolta, hogy egy Róna Péterre vonatkozó kérdésre nem tudna mást válaszolni, mint hogy az ellenzék államfőjelöltje egy

huncut pici gazember.

Király Júlia – mint írják – a döntését indokló levelében rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg Róna Péter egyetemi és vállalkozói pályafutásával kapcsolatban, és a közgazdásszal szembeni személyes sértettségének is hangot adott. Az ATV szerint Király megírta az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének, hogy Róna Péter őt személyében többször megtámadta, a devizahitelezés elterjesztéséért felelős „hét főbűnös” egyikének nevezve őt.

Az Egységben Magyarországért pártszövetség hétfőn közleményben jelentette be, hogy a hetvenkilenc éves jogászt, közgazdászt, Róna Pétert jelöli Áder János államfő utódjául. Korábban sajtóhírek szerint felmerült több más név is, így Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze és az MDF-alapító Elek István is az ellenzéki pártszövetség lehetséges jelöltjei között szereplet.