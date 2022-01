Völner-ügy: a belvárosi Fidesz megtorpedózta Schadl György ingatlanvásárlásainak kivizsgálását

Nem támogatta a belvárosi közgyűlés, hogy vizsgálóbizottság tisztázza az előzetes letartoztatásban lévő végrahajtó, Schadl György V. kerületi ingatlanszerzéseit – ez derül ki abból a videóból, amit a testület ellenzéki frakciója, illetve a mai ülésen megjelent országgyűlési képviselő, Csárdi Antal közzétett a Facebook-on.

A Tiéd a Belváros frakcióvezetője, az MSZP-s Kovács Alex azt írta a frakció közösségi oldalán: „Az V. kerület fideszes polgármestere még 2020. decemberében, a veszélyhelyzet alatt egyedül döntött arról, hogy Városház utcai ingatlanhoz juthat Schadl György. És nem ez az egyetlen önkormányzati ingatlan ugyanabban az épületben, amely az előzetes letartóztatásban ülő bírósági végrehajtói kamarai elnökhöz került. Volna tehát bőven mit vizsgálni!” Kovács szerint úgy tűnik, a „Belváros fideszes vezetésének komoly takargatnivalója lehet a Völner-Schadl-botrány V. kerületi szálait illetően: a vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó javaslatunkat ugyanis érdemi indok nélkül elkaszálták. Hiába érveltünk mi, ellenzéki képviselők és Csárdi Antal, a kerület országgyűlési képviselője is a tisztán látás mellett.”

A csütörtöki ülésen részt vett Csárdi Antal, a Belváros egyéni, LMP-s országgyűlési képviselője is, aki felszólalásában kiemelte: ki kell vizsgálni a Völner-botrány V. kerületet érintő ingatlanokkal kapcsolatos ügyeit, továbbá azt is, hogy az V. kerület által megbízott ügyvédi iroda és az önkormányzat miért szabotálta, hogy a főváros az értékes ingatlanok vonatkozásában éljen elővásárlási jogával, ezáltal megvédje a közvagyont és megakadályozza a közvagyon kijátszását.

Schadl György az elmúlt években jelentős ingatlanvagyont halmozott fel, és a V. kerületi, fideszes önkormányzattól is vásárolt egy Városház utcai üzlethelyiségként nyilvántartott ingatlant, 32 és fél millió forintért, ezentúl – írta meg az rtl.hu – Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott vezetője mindössze 389 ezer forintos négyzetméteráron jutott hozzá ahhoz a Városház utcai üzlethelyiséghez, amelyet még 2019-ben vásárolhatott meg az V. kerületi fideszes vezetésű önkormányzattól. Utóbbinak Csárdi Antal szerint a kerületi piaci árak alapján 1,2 millió forint lett volna megközelítőleg a négyzetméter ára, Schadl viszont mindössze 3,9 millióért jutott hozzá az üzlethez.

A fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter azt mondta a felvetésekre: „Az itt elhangzottakat értem. Értem, közel van április 3-a, meg kell, hogy mutassuk magunkat a választópolgároknak, ha ezt eddig nem tettük, üdvözlöm, hogy itt van. hogy képviseli a belvárosiakat, ezt megtehette volna az utóbbi négy évben is” – mondta Csárdinak. A fideszes kerületvezető szerint a Völner-ügy belvárosi leágazásának ellenzéki tematizálása valójában csak elterelés arról, hogy „Karácsony Gergely el akarta adni a Városházát.”

Az említett két ingatlan eladást illetően azt mondta még Szentgyörgyvölgyi: a két ügy teljesen normális menetrendben, jogszabályoknak megfelelően történt. „Ezt önök is nagyon jól tudják. Értem, hogy most valamit be kell dobni. A kampány elején hadd kérjem Önöket, hogy a kerület élete ne legyen az országos purpárlék területe. Itt helyi ügyekkel kell, hogy foglalkozzunk.”

Csárdi Antal, miután nem vették napirendre az ügyet, elhagyta az ülést, és azt mondta: „Sajnos mindannyian láthattuk, hogy az a vizsgálóbizottság, amit az ellenzéki képviselők összessége kezdeményezett a mai napon egy rövid szavazás után le lett söpörve.” Szerinte azért lett volna fontos, hogy megismerjék a részleteket a két ingatlaneladás kapcsán, mert ezeknél az eseteknél

az önkormányzati tulajdon ki van játszva áron alul.

Hozzátette: a „Völner-ügy tökéletesen rámutat, hogy milyen összejátszások történnek részben egyetemi vizsgák megszerzésénél. Jól látható, hogy valószínűen idetartozik különböző ingatlanok ár alatti megszerzésének elősegítése is. Megyünk tovább, mert az a folyamat, ami gyakorlatilag több mint tíz éve sújtja a Belvárost, az nem maradhat így, és a 2022-es kormányváltással mi ezeket a folyamatokat meg fogjuk állítani a törvény erejével.”

A Belvárosban egyébként azt sem tudták kivizsgálni érdemben pár hónappal ezelőtt, hogy a Szentgyörgyvölgyi Péternek, honnan lett arra több tízmilliója, hogy tekintélyes bakonyi birtokot építsen ki magának:

A fideszes országgyűlési képviselő, Völner Pál mentelmi jogát hivatali vesztegetés elfogadása miatt kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész. Polt a beadványában azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2–5 millió forintot fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnökétől, Schadl Györgytől, akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég.