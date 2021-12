NER-közeli üzletembertől, tisztázatlan forrásból vásárolt a belvárosi polgármester 24 hektárt

Két, nemrég nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat szerint Szentgyörgyvölgyi Péter úgy gazdagodott több mint 20 hektárnyi bakonyi földdel, hogy azt pénztárcája alig érezte meg. A földeket szinte teljes egészében a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökétől, a Porsche Hungáriát húsz évig ügyvezető Eppel Jánostól vette.

Ősszel bemutattuk, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter bakonyi földvásárlásai milyen ellentmondásban vannak a belvárosi polgármester vagyonnyilatkozataival, két újabb dokumentum azonban még érthetetlenebbé teszi a fideszes polgármester Veszprém megyei gyarapodását. A fővárosi önkormányzat ugyanis még az ősszel nyilvánosságra hozta a közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait, és nemcsak az év elején leadottakat, hanem a korábbiakat is – így azok végre összehasonlíthatók lettek egymással.

Korábban a 2018-as és 2020-as vagyonnyilatkozat alapján azt írtuk, hogy a belvárosi önkormányzat élén 2014-ben Rogán Antalt váltó Szentgyörgyvölgyi úgy vásárolt bakonyi földeket, hogy azok fedezete nem látszik a két bevallásban. A vagyonnyilatkozatok bevételi és kiadási részeit összevetve azt láttuk, hogy a politikus keresete (mintegy 16 millió forint) nem lehetett elég a több mint 24 hektárnyi földre, amit 2019-ben vásárolt a Bakonyban.

A főváros által most nyilvánosságra hozott (korábban általunk nem ismert) két, 2019-es vagyonnyilatkozat még inkább megerősíti ezt az ellentmondást. Sőt, ezek alapján

nem is 16 millió állt elméletileg Szentgyörgyvölgyi rendelkezésére a földvásárláshoz, hanem alig négymillió forint. Már ha feltételezzük, hogy a vagyonnyilatkozat valós képet ad a belvárosi polgármester anyagi helyzetéről.

A két vagyonnyilatkozat a 2019. január végi és novembere eleji állapotot mutatja be. Három tényezőt ismerünk erre az időszakra vonatkozóan. Egyrészt tudjuk, mennyi volt Szentgyörgyvölgyi Péter fizetése, másrészt tudjuk, hogy mennyi megtakarítása volt a két nyilatkozat szerint, harmadrészt tudjuk, hogy ebben az intervallumban mennyi tartozása volt.

Polgármesteri fizetése bruttó 997 ezer forint volt. Tíz hónap alatt tehát közel 10 millió forint bruttó jövedelme volt a politikusnak, ebből 6,6–6,8 milliót kaphatott kézhez, továbbá másfél millió forint költségtérítés is járt neki ebben az időszakban. Szentgyörgyvölgyinek más adóköteles bevétele a nyilatkozata szerint nem volt.

2019 januárjában a megtakarításai 53,9 millió forintra rúgtak (ez 21,1 millió forintnyi befektetési jegyből, 8,88 millió forintnyi takarékbetétből és egy 24 millió forintos követelésből állt össze). Novemberben a megtakarításai már 56,39 millió forintot tettek ki, (23,64 forintnyi befektetési jegy, 8,75 milliónyi takarékbetét és a 24 millió forintos követelés), tehát közel 2,5 millió forinttal gyarapodtak befektetései a vizsgált tíz hónapban.

De nemcsak erre fordított fizetéséből, hanem adósságait is törlesztette. Januárban még 39,6 millió forint tartozása volt (pénzintézet, illetve magánszemély felé), novemberre ez az összeg 38,9 millióra apadt. Tehát 700 ezer forint erre ment el.

Mindez azt jelenti, hogy a közel 6,8 millió forintos (10 havi nettó) keresetéből körülbelül 3,2 milliót a megtakarításai növelésre, valamint a tartozásai csökkentésére fordított – bár az előbbinél a hozamokat nem ismerjük, így nem világos, hogy pontosan mennyit fektetett be 2019 folyamán, a vagyonnyilatkozati űrlap ugyanis az ez esetben nehezen értelmezhető névérték kifejezést használja. Az mindenesetre biztos, hogy Szentgyörgyvölgyi a maradékot (illetve a költségtérítést) fordíthatta a különböző kiadásaira, és ebből a bakonybéli tanya mellett a hét lovát is fenn kellett tartania.

Ebben a tíz hónapban hat földdarabot, összesen 24,24 hektár területet vett Szentgyörgyvölgyi a vagyonnyilatkozata szerint (ezek a tételek ugyanis a 2019. januári nyilatkozatában még nincsenek benne):

3,43 hektár erdőt,

1,6 hektár legelőt,

8,65 hektár legelőt,

9,78 hektár legelőt,

0,5 hektár rétet

és 0,28 hektár vízmosást.

Korábbi cikkünkben egy piaci kalkulátorral kiszámoltuk, hogy ennyi területet a Bakonyban körülbelül 23,3 millió forintért lehetett vásárolni. De helyi forrásaink becslése, illetve a korábbi bakonybéli földvásárlási kifüggesztések alapján az sem kizárt, hogy ennél is drágábban cseréltek gazdát a birtokok.

A körülbelül 3,6 millió forintból, illetve – a költségtérítését is ide számolva – ötmillió forintból viszont, amiből élnie is kellett Szentgyörgyvölgyinek, közgazdasági lehetetlenség több mint 23 millió forintot érő földterületeket vásárolni.

A matek akkor sem jön ki, ha a becslésünk a befektetési jegyek körüli bizonytalanság miatt pontatlan, és Szentgyörgyvölgyinek nem 3,6 millió forint – havi 360 ezer – maradt meg a fizetéséből, hanem valamivel több.

Emiatt ezúttal is megkerestük Szentgyörgyvölgyi Pétert, hogy tisztázza, honnan volt fedezete a földvásárlásokra, de kérdéseinkre nem válaszolt. Általánosságban csak annyit közölt az V. kerületi önkormányzat, hogy a polgármester mindig szabályosan töltötte ki vagyonnyilatkozatát.

A 2019-ben vásárolt hat földjéből ötöt egyébként egyetlen személytől, Eppel Jánostól vett a belvárosi polgármester, csak a legkisebb, 0,28 hektárnyi vízmosást nem. Ezt onnan tudjuk, hogy megtaláltuk egy 2019. október végi, Bakonybélben rendezett földtulajdonosi gyűlés meghívóját, amin a meghívottak közt szerepelt Szentgyörgyvölgyi is, és feltüntették az általa birtokolt földek helyrajzi számát is. A földhivataltól lekért tulajdoni lapokból derült ki, hogy öt földdarab Eppeltől került hozzá.

Eppel 2002 elejétől ez év kezdetéig volt a Porsche Hungaria Kft. ügyvezetője, a cég kormányoktól függetlenül az állami autóflotta állandó beszállítójának számít. Az üzletember NER-közeli üzleteiről is cikkezett a sajtó. 2015/2016 fordulóján egy csoport tagjaként az Eppel család hatalmas földterületeket vásárolt állami árveréseken Fejér megyében, majd társaival megszerezték az addig Leisztinger Tamás agrárbirodalmához tartozó Agárdi Farm Kft.-t is. Az Agárdi Farm utóbb az Orbán családdal is üzletelő Flier János kezébe vándorolt, a cég által használt földek körül pedig – amint arról a 24.hu beszámolt – komoly csatározás alakult ki a két üzleti kör között.

Tavaly ősszel a 444.hu írta meg, hogy Mészáros Lőrinc Eppel Jánostól vette meg tihanyi nyaralóját közel félmilliárd forintért. Sokáig Eppelé volt a balatonfüredi Villa Vitae nevű butikhotel is, melynek megépítéséhez 2015-ben közel félmilliárd forint uniós, később pedig a Kisfaludy-programban 79 millió forintos állami támogatást kaptak. 2017-ben egyébként, amikor még Eppelé volt a Villa Vitae, Rogán Antal és felesége (akitől azóta elvált) ott ünnepelte tizedik házassági évfordulóját.

Az ingatlant aztán 2021-ben eladták, és már nem működik szállodaként.

A villa új tulajdonosa a Szijjártó Pétert meghajóztató milliárdos, Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa.

Arról pedig a Népszava írt 2019-ben, hogy a Porsche Hungária futott be az Eximbank autótenderén, miközben a bank felügyelőbizottságában a beszállító cég akkori ügyvezetője, Eppel János is ott ült. Bár a Porsche Hungaria ügyvezetői székéből távozott, az Opten céginformációs rendszere szerint Eppel továbbra is az Eximbank fb-tagja.

Kerestük Eppel Jánost is az ügyben, arról érdeklődve, hogy milyen áron vásárolt tőle földet a belvárosi polgármester, de cikkünk megjelenéséig az üzletember – aki jelenleg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke – nem válaszolt kérdésünkre.

Így – és legfőképpen Szentgyörgyvölgyi hallgatása miatt – nem kerültünk közelebb ahhoz, hogy megtudjuk, mennyiért és milyen forrásból vette bakonyi földjeit a belvárosi polgármester. A nyilvánosan rendelkezésre álló információk mindenesetre nem szolgálnak erre magyarázattal.

A földhivatali papírok szerint a Szentgyörgyvölgyi Péter által megvásárolt földek közül korábban több a Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerey Tamásnak az érdekeltségébe tartozó, azóta már felszámolás alatt lévő Növekedési Hitelbank százmilliós jelzálogjogával volt megterhelve (az Átlátszó írt arról, hogy a balatonfüredi Villa Vitae építéséhez is adott Szemerey bankja hitelt Eppel családi cégének, az E55 Tanácsadó Kft.-nek), ezek azonban a belvárosi polgármester érkezésével lekerültek a tulajdoni lapokról.