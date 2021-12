Januártól fizetés nélküli szabadságra küldik az oltatlan tanárokat, csak a miniszter adhat felmentést

Kedden megjelent az a kormányrendelet, amely részletesen szabályozza, hogy mi történik azokkal a pedagógusokkal, akik december 30-áig nem veszik fel a számukra kötelezően elrendelt, koronavírus elleni oltást. A jogszabály alapján január 3-ától fizetés nélküli szabadságra küldik őket – ez persze csak azokra az intézményekre vonatkozik, ahol kötelezően elrendelték az oltást, magyarán az állami közoktatásra. (Az óvodapedagógusok számára az önkormányzatok tehetnék kötelezővé a vakcina felvételét, de a legtöbb helyen nem tették.)

A rendelet azt is rögzíti, hogy emberi erőforrások minisztere – az Operatív törzs javaslatának figyelembevételével – mentesítheti a foglalkoztatottat a fizetés nélküli szabadság alól. Miniszteri határozat alapján a tanév biztonságos megszervezése érdekében az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma 20 órára emelhető, a 2022-es esztendőben ugyanakkor óraadóként csak oltott vagy az oltás alól mentesítő orvosi szakvéleménnyel rendelkező személlyel létesíthető új jogviszony.

Az Emmi közleményében azt írtja: a kormány

továbbra is az oltás alapú védekezést tartja a leghasznosabbnak, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megengedhessük, hogy oltatlan pedagógusok tömegei tanítsanak az iskolákban. A pedagógusok oltása azért fontos, mert sok emberrel találkoznak, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Az oltásuk a saját egészségük és mások védelme miatt is fontos. Köszönjük azoknak a pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak, akik éltek az oltás lehetőségével, ezzel is hozzájárultak, hogy az új tanév is személyes, jelenléti oktatással folytatódhasson.

Bár legalább ötezer olyan pedagógus van, aki akkor sem oltatja be magát, ha fizetés nélküli szabadságra küldik, az oktatási államtitkár szerint nélkülük is működőképes marad a közoktatás. Maruzsa Zoltán a Népszavának nem tudott pontos adatot mondani, hogyan alakul a pedagógusok átoltottsága, de szerinte decemberben naponta 300-400 tanár vette fel az oltást, de növekszik azon pedagógusok száma is, akik orvosi igazolással rendelkeznek arról, hogy egészségügyi okból nem javasolt nekik a védőoltás.

Kiemelt képünkön: Egy pedagógus megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának második adagját a fõvárosi Szent János Kórházban 2021. május 6-án.