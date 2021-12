Saját belépője van Orbán-hivatalába a KESMA-vezérnek

A Karmelitába jövő, vagy onnan távozó ismert, vagy kevéssé ismert személyek sorát láthatjuk a Telex videójában, akik közül néhánynak van érdekesebb vonatkozása is.

Ott van például Szánthó Miklós, a hatalmas, kormányközeli médiabirodalom (KESMA) kuratóriumának vezetője, akinek a videó tanúsága szerint saját belépője van a Karmelita kolostorba, Orbán Viktor munkahelyére. Az ő feltűnése több kérdést is felvett, akár azt is, hogy milyen közvetlen befolyása van Orbánnak, vagy a miniszterelnök hivatalának a Szánthó-féle Kesma, közel 500 termékére. Ezt viszont nem tudhattuk meg, mert Szánthó csak „fake news-ozott” a Telex láttán, mást, bárhogy is próbálkoztak, nem lehetett kihúzni belőle.

De feltűnt Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézőpont Intézet vezetője, aki arra a kérdésre, hogy mennyire befolyásolja elemzői mondandóját az a tény, hogy intézete milliárdos megbízásokat kap, azt mondta: reméli, hogy nem.

Régen láthattuk a több milliós büntetést kiérdemlő Spéder Zoltánt lejárató TV2-s anyag készítőjét, Kunfalvi Nórát, de úgy tűnt, ő dolgozni jár a Karmelitába, ám kérdésre nem árulta el, hogy milyen munkát végez ott.

Az is érdekes volt, hogy több kormányzati pozíciót nem viselő Fidesz-politikus is feltűnt a Karmelitában (Kubatov Gábor, Kocsis Máté, Hollik István), azt viszont cáfolták pártesemény lenne a hivatalban.

A videó készítése idején egyébként az a döntés született, hogy körbezárják a Karmelitát építkezésre hivatkozva, így a jövőben egy ideig biztos, nem lehet ilyen riportokat készíteni.